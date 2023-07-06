https://sputniknews.com.tr/20230706/dolar-ve-euroda-son-durum-ne-1073224675.html
Dolar ve euro'da son durum ne?
Dolar ve euro'da son durum ne?
İstanbul serbest piyasada dolar 26,0780 liradan, euro 28,3030 liradan güne başladı. 06.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-06T09:15+0300
2023-07-06T09:15+0300
2023-07-06T09:16+0300
ekonomi
dolar
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euro
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altın
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Serbest piyasada 26,0760 liradan alınan dolar 26,0780 liradan satılıyor. 28,3010 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 28,3030 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 26,0960 lira, euronun satış fiyatı da 28,4620 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:Gram altın bin 610 lira, çeyrek altın 2 bin 605 lira, Cumhuriyet altını 10 bin 394 liradan el değiştiriyor.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 6.106 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 76.40 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 76.40 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Bitcoin bugün 30.575 dolar seviyesinde.
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dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın
dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın
Dolar ve euro'da son durum ne?
09:15 06.07.2023 (güncellendi: 09:16 06.07.2023) Abone ol
İstanbul serbest piyasada dolar 26,0780 liradan, euro 28,3030 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 26,0760 liradan alınan dolar 26,0780 liradan satılıyor. 28,3010 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 28,3030 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 26,0960 lira, euronun satış fiyatı da 28,4620 lira olmuştu.
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