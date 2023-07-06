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Dışişleri Bakanı Fidan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Fidan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsveç'in NATO üyeliği başvurusu hakkında Türkiye, İsveç ve Finlandiya heyetleri arasındaki görüşme öncesinde NATO Genel Sekreteri... 06.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-06T15:01+0300
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dünya
hakan fidan
jens stoltenberg
nato genel sekreteri jens stoltenberg
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Fidan ile Stoltenberg'in Brüksel'deki NATO karargahında yaptıkları görüşmeden sonra Türkiye, Finlandiya ve İsveç heyetlerinin İsveç'in başvurusu hakkında görüşmeler yapmak üzere bir araya gelmesi bekleniyor.Stoltenberg'in ev sahipliğindeki toplantıya katılacak Türk heyetinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yanı sıra MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar yer alıyor.Toplantıda 14 Haziran'da Ankara’da yapılan bir önceki toplantıdan bu yana geçen sürede Finlandiya ile İsveç’in özellikle terörle mücadelenin çeşitli boyutları bağlamında Üçlü Muhtıra temelinde attıkları adımların gözden geçirilmesi planlanıyor.NATO Madrid Zirvesi öncesinde Türkiye, Finlandiya ve İsveç tarafından 28 Haziran 2022 tarihinde imzalanan Üçlü Muhtıra ile Daimi Ortak Mekanizma tesis edilmişti. Bugün NATO'da yapılan görüşmeler bu mekanizmanın beşinci toplantısı oldu.
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Dışişleri Bakanı Fidan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile bir araya geldi

15:01 06.07.2023
© AA / Murat GökAzerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bağlantısızlar Hareketi Koordinasyon Bürosu Bakanlar Toplantısı'na katılmak için Bakü'de bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı kabul etti.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bağlantısızlar Hareketi Koordinasyon Bürosu Bakanlar Toplantısı'na katılmak için Bakü'de bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı kabul etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2023
© AA / Murat Gök
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsveç'in NATO üyeliği başvurusu hakkında Türkiye, İsveç ve Finlandiya heyetleri arasındaki görüşme öncesinde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir araya geldi.
Fidan ile Stoltenberg'in Brüksel'deki NATO karargahında yaptıkları görüşmeden sonra Türkiye, Finlandiya ve İsveç heyetlerinin İsveç'in başvurusu hakkında görüşmeler yapmak üzere bir araya gelmesi bekleniyor.
Stoltenberg'in ev sahipliğindeki toplantıya katılacak Türk heyetinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yanı sıra MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar yer alıyor.
Toplantıda 14 Haziran'da Ankara’da yapılan bir önceki toplantıdan bu yana geçen sürede Finlandiya ile İsveç’in özellikle terörle mücadelenin çeşitli boyutları bağlamında Üçlü Muhtıra temelinde attıkları adımların gözden geçirilmesi planlanıyor.
NATO Madrid Zirvesi öncesinde Türkiye, Finlandiya ve İsveç tarafından 28 Haziran 2022 tarihinde imzalanan Üçlü Muhtıra ile Daimi Ortak Mekanizma tesis edilmişti. Bugün NATO'da yapılan görüşmeler bu mekanizmanın beşinci toplantısı oldu.
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