https://sputniknews.com.tr/20230706/direksiyon-basinda-orgu-ordu-1073237738.html
Direksiyon başında örgü ördü
Direksiyon başında örgü ördü
İstanbul'da trafikte seyir halindeki bir otomobili kullanan kadın, bir yandan da örgü ördü. 06.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-06T13:05+0300
2023-07-06T13:05+0300
2023-07-06T13:05+0300
yaşam
trafik
kadın
örgü
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Küçükçekmece'de E-5 karayolunda trafikte bulunan bir kadın sürücü, el işi yaparak ilerledi. O anları ise başka bir sürücü cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.
https://sputniknews.com.tr/20230703/111-yil-once-yasandi-turkiyede-kayitlara-gecen-ilk-olumlu-trafik-kazasi-1073104474.html
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trafik, kadın, örgü
Direksiyon başında örgü ördü
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İstanbul'da trafikte seyir halindeki bir otomobili kullanan kadın, bir yandan da örgü ördü.
Küçükçekmece'de E-5 karayolunda trafikte bulunan bir kadın sürücü, el işi yaparak ilerledi.
O anları ise başka bir sürücü cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.