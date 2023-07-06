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Direksiyon başında örgü ördü
Direksiyon başında örgü ördü
İstanbul'da trafikte seyir halindeki bir otomobili kullanan kadın, bir yandan da örgü ördü. 06.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-06T13:05+0300
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trafik
kadın
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Küçükçekmece'de E-5 karayolunda trafikte bulunan bir kadın sürücü, el işi yaparak ilerledi. O anları ise başka bir sürücü cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.
https://sputniknews.com.tr/20230703/111-yil-once-yasandi-turkiyede-kayitlara-gecen-ilk-olumlu-trafik-kazasi-1073104474.html
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trafik, kadın, örgü
trafik, kadın, örgü

Direksiyon başında örgü ördü

13:05 06.07.2023
© İHADireksiyon başında örgü ördü
Direksiyon başında örgü ördü - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2023
© İHA
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İstanbul'da trafikte seyir halindeki bir otomobili kullanan kadın, bir yandan da örgü ördü.
Küçükçekmece'de E-5 karayolunda trafikte bulunan bir kadın sürücü, el işi yaparak ilerledi.
O anları ise başka bir sürücü cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.
Türkiye’de kayıtlara geçen ilk ölümlü trafik kazası - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2023
MULTİMEDYA
111 yıl önce yaşandı: Türkiye'de kayıtlara geçen ilk ölümlü trafik kazası
3 Temmuz, 11:31
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