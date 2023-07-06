https://sputniknews.com.tr/20230706/direksiyon-basinda-orgu-ordu-1073237738.html

Direksiyon başında örgü ördü

Direksiyon başında örgü ördü

İstanbul'da trafikte seyir halindeki bir otomobili kullanan kadın, bir yandan da örgü ördü. 06.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-06T13:05+0300

2023-07-06T13:05+0300

2023-07-06T13:05+0300

yaşam

trafik

kadın

örgü

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Küçükçekmece'de E-5 karayolunda trafikte bulunan bir kadın sürücü, el işi yaparak ilerledi. O anları ise başka bir sürücü cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

https://sputniknews.com.tr/20230703/111-yil-once-yasandi-turkiyede-kayitlara-gecen-ilk-olumlu-trafik-kazasi-1073104474.html

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trafik, kadın, örgü