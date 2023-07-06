https://sputniknews.com.tr/20230706/dagistanli-kiz-ogrenci-putine-sormaktan-cekindigi-soruyu-anlatti-1073252288.html
Dağıstanlı kız öğrenci Putin'e sormaktan çekindiği soruyu anlattı
Dağıstanlı kız öğrenci Putin'e sormaktan çekindiği soruyu anlattı
Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Cumhuriyeti’nin Derbent kenti sakini Raisat Akipova adlı öğrenci, Putin'e nasıl başkan olunacağını sormaktan çekindiğini... 06.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-06T17:55+0300
2023-07-06T17:55+0300
2023-07-06T17:55+0300
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vladimir putin
dağıstan
soru
rusya
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kremlin'e davet ettiği Dağıstanlı kız öğrenci Raisat Akipova, devlet başkanını 6 yaşından beri tanıdığını ve ona nasıl devlet başkanı olunacağını sormak istediğini, ancak utandığı için soramadığını ifade etti.Sputnik’e konuşan Raisat, "Vladimir Putin'i altı yaşımdan beri tanıyorum, altı yaşında birinci sınıftaydım, öğretmenim bana ondan bahsetmişti" dedi.Kremlin'deki görüşme sırasında Putin'e önemli bir soru sormak istediğini, ancak ‘nedense utandığı için’ soramadığını belirten Raisat, “Devlet başkanına nasıl devlet başkanı olunabileceğini sormak istedim, aslında kuaför olmak istiyordum, ancak utandığım için soramadım” diye konuştu.Raisat, Putin’in ‘nazik, iyi ve tatlı’ biri olduğunu da sözlerine ekledi.Putin, 28 Haziran'da Derbent’e yaptığı ziyaret sırasında etrafındaki kalabalık yüzünden kendisini göremediği için üzülen Raisat Akipova’nın ağladığı fotoğrafı gördükten sonra onu ve ailesini Kremlin'e davet etmişti.
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vladimir putin, dağıstan, soru, rusya
vladimir putin, dağıstan, soru, rusya
Dağıstanlı kız öğrenci Putin'e sormaktan çekindiği soruyu anlattı
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Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Cumhuriyeti’nin Derbent kenti sakini Raisat Akipova adlı öğrenci, Putin'e nasıl başkan olunacağını sormaktan çekindiğini söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kremlin'e davet ettiği Dağıstanlı kız öğrenci Raisat Akipova, devlet başkanını 6 yaşından beri tanıdığını ve ona nasıl devlet başkanı olunacağını sormak istediğini, ancak utandığı için soramadığını ifade etti.
Sputnik’e konuşan Raisat, "Vladimir Putin'i altı yaşımdan beri tanıyorum, altı yaşında birinci sınıftaydım, öğretmenim bana ondan bahsetmişti" dedi.
Kremlin'deki görüşme sırasında Putin'e önemli bir soru sormak istediğini, ancak ‘nedense utandığı için’ soramadığını belirten Raisat, “Devlet başkanına nasıl devlet başkanı olunabileceğini sormak istedim, aslında kuaför olmak istiyordum, ancak utandığım için soramadım” diye konuştu.
Raisat, Putin’in ‘nazik, iyi ve tatlı’ biri olduğunu da sözlerine ekledi.
Putin, 28 Haziran'da Derbent’e yaptığı ziyaret sırasında etrafındaki kalabalık yüzünden kendisini göremediği için üzülen Raisat Akipova’nın ağladığı fotoğrafı gördükten sonra onu ve ailesini Kremlin'e davet etmişti.