https://sputniknews.com.tr/20230706/cumhurbaskanligi-sayin-cumhurbaskanimizin-yarin-zelenskiy-ile-gorusmesi-ongoruluyor-1073248227.html
Cumhurbaşkanlığı: Erdoğan'ın yarın Zelenskiy ile görüşmesi öngörülüyor
Cumhurbaşkanlığı: Erdoğan'ın yarın Zelenskiy ile görüşmesi öngörülüyor
Cumhurbaşkanlığı, Erdoğan'ın yarın Zelenskiy ile görşmesinin öngörüldüğünü açıkladı. 06.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-06T16:21+0300
2023-07-06T16:21+0300
2023-07-06T16:23+0300
dünya
vladimir zelenskiy
recep tayyip erdoğan
görüşme
basın açıklaması
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/08/12/1060093677_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_c80aa2f2bbc7aa464b009e90504c7b41.jpg
Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde: "Sayın Cumhurbaşkanımızın yarın Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşmesi öngörülüyor. Vahdettin Köşkü'ndeki görüşme sonrası basın toplantısı yapılabilir."
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/08/12/1060093677_29:0:1154:844_1920x0_80_0_0_9cffded8613597bd68151225999fd00b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
vladimir zelenskiy, recep tayyip erdoğan, görüşme, basın açıklaması
vladimir zelenskiy, recep tayyip erdoğan, görüşme, basın açıklaması
Cumhurbaşkanlığı: Erdoğan'ın yarın Zelenskiy ile görüşmesi öngörülüyor
16:21 06.07.2023 (güncellendi: 16:23 06.07.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanlığı, Erdoğan'ın yarın Zelenskiy ile görşmesinin öngörüldüğünü açıkladı.
Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:
"Sayın Cumhurbaşkanımızın yarın Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşmesi öngörülüyor. Vahdettin Köşkü'ndeki görüşme sonrası basın toplantısı yapılabilir."