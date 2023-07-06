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https://sputniknews.com.tr/20230706/cumhurbaskanligi-sayin-cumhurbaskanimizin-yarin-zelenskiy-ile-gorusmesi-ongoruluyor-1073248227.html
Cumhurbaşkanlığı: Erdoğan'ın yarın Zelenskiy ile görüşmesi öngörülüyor
Cumhurbaşkanlığı: Erdoğan'ın yarın Zelenskiy ile görüşmesi öngörülüyor
Cumhurbaşkanlığı, Erdoğan'ın yarın Zelenskiy ile görşmesinin öngörüldüğünü açıkladı. 06.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-06T16:21+0300
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dünya
vladimir zelenskiy
recep tayyip erdoğan
görüşme
basın açıklaması
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Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde: "Sayın Cumhurbaşkanımızın yarın Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşmesi öngörülüyor. Vahdettin Köşkü'ndeki görüşme sonrası basın toplantısı yapılabilir."
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vladimir zelenskiy, recep tayyip erdoğan, görüşme, basın açıklaması
vladimir zelenskiy, recep tayyip erdoğan, görüşme, basın açıklaması

Cumhurbaşkanlığı: Erdoğan'ın yarın Zelenskiy ile görüşmesi öngörülüyor

16:21 06.07.2023 (güncellendi: 16:23 06.07.2023)
© AACumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşmesi başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşmesi başladı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2023
© AA
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Cumhurbaşkanlığı, Erdoğan'ın yarın Zelenskiy ile görşmesinin öngörüldüğünü açıkladı.
Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:
"Sayın Cumhurbaşkanımızın yarın Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşmesi öngörülüyor. Vahdettin Köşkü'ndeki görüşme sonrası basın toplantısı yapılabilir."
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