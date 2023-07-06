https://sputniknews.com.tr/20230706/cinsel-istismar-davasinda-mahkeme-6-ay-icinde-sikayette-bulunmadigi-gerekcesiyle-davayi-dusurdu-1073249486.html

Cinsel istismar davasında mahkeme '6 ay içinde şikayette bulunmadığı' gerekçesiyle davayı düşürdü

Cinsel istismar davasında mahkeme '6 ay içinde şikayette bulunmadığı' gerekçesiyle davayı düşürdü

18 yaşındaki genç kız, 16 yaşındayken yaşadığı cinsel istismar ve darp iddiasıyla şikayette bulundu. Cumhuriyet savcılığı şüphelinin, 'Cinsel istismar'... 06.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-06T17:02+0300

2023-07-06T17:02+0300

2023-07-06T17:02+0300

türkiye

cinsel istismar

istanbul

mahkeme

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Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, "Hakaret, Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı" davası İstanbul Bakırköy 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.İki yıl önce 18 yaşında olan S.K, adlı genç kız Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak 16 yaşındayken yaşadığı cinsel istismar saldırısı ile ilgili şikayette bulundu.Şikayet dilekçesinde sosyal medya hesabında sevdiği bir sanatçının hesabını takip ederken orada herkese istek attığını belirten S.K. “Orada M.E.K.’ya da istek attım. Bana cinsel içerikli mesajlar gönderdi. Ben de ona 14 yaşımdayım dedim. Bana fark etmez dedi. Sonra arkadaşlarıma söyledim. Arkadaşlarım da konuşma dediler. Aradan bir yıl gibi zaman geçti. Bana cinsel içerikli mesajlar attığı için özür diledi.”Bu kişinin bir gün yine kendisine cinsel içerikli mesajlar attığını anlatan S.K. ”Resimler istedi ben de ona attım. Sanık o fotoğraflarla beni evine çağırdı. Resimlerimi aileme ve arkadaşlarıma atmakla tehdit etti. Ben de korktuğum için gittim. Telefonumu istedi. Telefonumu vermedim ancak zorla elimden aldı. Şifremi sordu. Şifremi vermeyince yere fırlattı, camı kırıldı. Telefonumun şifresini vermedim diye kendisiyle cinsel ilişkiye girmedim diye beni dövdü, kafama vurdu, saçımı çekti, yastıkla boğmaya çalıştı. Ben o an telefonumu alıp kaçmak istedim ancak kendisi izin vermedi. Beni cinsel ilişkiye zorladı. Onun dediklerini yapmak zorunda kaldım.” diyerek cinsel istismara uğradığını iddia etti.

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