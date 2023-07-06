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https://sputniknews.com.tr/20230706/chpnin-ysk-temsilcisi-yakupoglu-her-secimde-karsilastigimiz-provokatif-paylasimlara-itibar-ettik-1073251071.html
CHP'nin YSK Temsilcisi Yakupoğlu: Her seçimde karşılaştığımız provokatif paylaşımlara itibar ettik
CHP'nin YSK Temsilcisi Yakupoğlu: Her seçimde karşılaştığımız provokatif paylaşımlara itibar ettik
CHP'nin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu, "14 Mayıs 2023 tarihinde anlayamadığım, oylarımızın çalındığı gibi her seçimde... 06.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-06T17:27+0300
2023-07-06T17:27+0300
politika
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
ysk
yüksek seçim kurulu (ysk)
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Yakupoğlu, 14 Mayıs 2023'te yapılan Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi sonuçlarına ilişkin, "Biz ne yaptık?" başlığıyla yazılı açıklamada bulundu.Seçmen listelerinde sahte, mükerrer, yabancı ve olmayan seçmen aradıklarını belirten Yakupoğlu, "Hep söyledim, 16 Nisan 2017, 31 Mart 2019 ve 6 Mayıs 2019 kararlarının dışında YSK'nın, seçim sonuçlarını etkileyen kararı olmadı. Ama anlamsız biçimde YSK'ya isnatlarda bulunduk. 14 Mayıs 2023 tarihinde anlayamadığım oylarımızın çalındığı gibi her seçimde karşılaştığımız provokatif paylaşımlara itibar ettik" ifadelerini kullandı."Sandığa güvenle gidin" yönündeki açıklamalarına inanılmadığını kaydeden Yakupoğlu, şöyle devam etti:"Sandığa giden kaç kişiyiz hiç hesaplamadık. 'Haydi yürüyelim, birlik olalım, birlikten güç doğar' dedik, 'O bizden, bu bizden değil' dedik. Neticede biz seçimi kaybettik. Kazanmak istiyorsak, amasız, 'sen kalk ben oturayım' demeden, bir kere de kendi Cumhuriyet Halk Partimize koşulsuz, sorgusuz, sen ben demeden, konuşmadan, o bu demeden lütfen oy vermeyi denemeye ne dersiniz?"
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ysk, yüksek seçim kurulu (ysk)
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ysk, yüksek seçim kurulu (ysk)

CHP'nin YSK Temsilcisi Yakupoğlu: Her seçimde karşılaştığımız provokatif paylaşımlara itibar ettik

17:27 06.07.2023
© AACumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkez binası
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkez binası - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2023
© AA
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CHP'nin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu, "14 Mayıs 2023 tarihinde anlayamadığım, oylarımızın çalındığı gibi her seçimde karşılaştığımız provokatif paylaşımlara itibar ettik" dedi.
Yakupoğlu, 14 Mayıs 2023'te yapılan Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi sonuçlarına ilişkin, "Biz ne yaptık?" başlığıyla yazılı açıklamada bulundu.
Seçmen listelerinde sahte, mükerrer, yabancı ve olmayan seçmen aradıklarını belirten Yakupoğlu, "Hep söyledim, 16 Nisan 2017, 31 Mart 2019 ve 6 Mayıs 2019 kararlarının dışında YSK'nın, seçim sonuçlarını etkileyen kararı olmadı. Ama anlamsız biçimde YSK'ya isnatlarda bulunduk. 14 Mayıs 2023 tarihinde anlayamadığım oylarımızın çalındığı gibi her seçimde karşılaştığımız provokatif paylaşımlara itibar ettik" ifadelerini kullandı.
"Sandığa güvenle gidin" yönündeki açıklamalarına inanılmadığını kaydeden Yakupoğlu, şöyle devam etti:
"Sandığa giden kaç kişiyiz hiç hesaplamadık. 'Haydi yürüyelim, birlik olalım, birlikten güç doğar' dedik, 'O bizden, bu bizden değil' dedik. Neticede biz seçimi kaybettik. Kazanmak istiyorsak, amasız, 'sen kalk ben oturayım' demeden, bir kere de kendi Cumhuriyet Halk Partimize koşulsuz, sorgusuz, sen ben demeden, konuşmadan, o bu demeden lütfen oy vermeyi denemeye ne dersiniz?"
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