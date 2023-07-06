Büyük İstanbul Otogarı'nda çalışanlardan talep: 'Kokudan durulmuyor, bakım yapılmasını istiyoruz'

© İHA Otobüs Şoförü olarak Salih Belgen, “Otogarın alt katlarının durumu vahim. Yapı sağlamlığı denen bir şey kalmamış ortada. Kolonlara baktığınız zaman her şeyin ortada olduğunu görüyorsunuz. Otogar berbat kokuyor, kokudan duramıyorsunuz. Hizmet denilen bir şey yok burada. Ben güvenlik endişesi ile araçta bile gece kalmaya çekiniyorum. Şimdi gösteriş olarak bir şeyler yapıyorlar. Herkes tuvaletini bir yere yapıyor, burada kimse tuvalete gitmiyor. Otoparka para verip giriyoruz, hapçısı ayrı tinercisi ayrı dert” ifadelerini kullandı.