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Büyük İstanbul Otogarı'nda çalışanlardan talep: 'Kokudan durulmuyor, bakım yapılmasını istiyoruz'
Büyük İstanbul Otogarı'nda çalışanlardan talep: 'Kokudan durulmuyor, bakım yapılmasını istiyoruz'
Büyük İstanbul Otogarı'nda şikayetler arttı. Otobüs şoförleri, “Otogar berbat kokuyor, kokudan duramıyorsunuz. Betonlar dökülmüş, bakım yapılmıyor. Bakım... 06.07.2023, Sputnik Türkiye
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büyük istanbul otogarı
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büyük istanbul otogarı, fotoğraf, çevre kirliliği, фото
büyük istanbul otogarı, fotoğraf, çevre kirliliği, фото

Büyük İstanbul Otogarı'nda çalışanlardan talep: 'Kokudan durulmuyor, bakım yapılmasını istiyoruz'

12:49 06.07.2023
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Büyük İstanbul Otogarı'nda şikayetler arttı. Otobüs şoförleri, “Otogar berbat kokuyor, kokudan duramıyorsunuz. Betonlar dökülmüş, bakım yapılmıyor. Bakım yapılmasını istiyoruz” dedi.
© İHABüyük İstanbul Otogarı’nda çürüyen kolonlar, dökülen sıvalar ve çevrede oluşan pislik görüntülendi.
Büyük İstanbul Otogarı - Sputnik Türkiye
1/5
© İHA
Büyük İstanbul Otogarı’nda çürüyen kolonlar, dökülen sıvalar ve çevrede oluşan pislik görüntülendi.
© İHAHer gün yüz binlerce kişinin uğradığı otogarda vatandaşlar ve otobüs şoförleri gördükleri manzara karşısında isyan etti.
Büyük İstanbul Otogarı - Sputnik Türkiye
2/5
© İHA
Her gün yüz binlerce kişinin uğradığı otogarda vatandaşlar ve otobüs şoförleri gördükleri manzara karşısında isyan etti.
© İHAOtogarın alt katlarının çok kötü koktuğunu belirten Ahmet Oruç, “Otogarın hali rezalet, sabah erkenden buraya geldik. Her yer pislik içerisinde duruyor. Betonlar dökülmüş, bakım yapılmıyor. Buraya bakım yapılmasını isteriz. Üstümüzden tonlarca yük geçiyor ne olacağı belli değil. Bakım yapılsa ve etraf temizlense daha güzel olur. İBB yetkililerinden burasının temizlenilmesini istiyoruz” dedi.
Büyük İstanbul Otogarı - Sputnik Türkiye
3/5
© İHA
Otogarın alt katlarının çok kötü koktuğunu belirten Ahmet Oruç, “Otogarın hali rezalet, sabah erkenden buraya geldik. Her yer pislik içerisinde duruyor. Betonlar dökülmüş, bakım yapılmıyor. Buraya bakım yapılmasını isteriz. Üstümüzden tonlarca yük geçiyor ne olacağı belli değil. Bakım yapılsa ve etraf temizlense daha güzel olur. İBB yetkililerinden burasının temizlenilmesini istiyoruz” dedi.
© İHAOtobüs Şoförü olarak Salih Belgen, “Otogarın alt katlarının durumu vahim. Yapı sağlamlığı denen bir şey kalmamış ortada. Kolonlara baktığınız zaman her şeyin ortada olduğunu görüyorsunuz. Otogar berbat kokuyor, kokudan duramıyorsunuz. Hizmet denilen bir şey yok burada. Ben güvenlik endişesi ile araçta bile gece kalmaya çekiniyorum. Şimdi gösteriş olarak bir şeyler yapıyorlar. Herkes tuvaletini bir yere yapıyor, burada kimse tuvalete gitmiyor. Otoparka para verip giriyoruz, hapçısı ayrı tinercisi ayrı dert” ifadelerini kullandı.
Büyük İstanbul Otogarı - Sputnik Türkiye
4/5
© İHA
Otobüs Şoförü olarak Salih Belgen, “Otogarın alt katlarının durumu vahim. Yapı sağlamlığı denen bir şey kalmamış ortada. Kolonlara baktığınız zaman her şeyin ortada olduğunu görüyorsunuz. Otogar berbat kokuyor, kokudan duramıyorsunuz. Hizmet denilen bir şey yok burada. Ben güvenlik endişesi ile araçta bile gece kalmaya çekiniyorum. Şimdi gösteriş olarak bir şeyler yapıyorlar. Herkes tuvaletini bir yere yapıyor, burada kimse tuvalete gitmiyor. Otoparka para verip giriyoruz, hapçısı ayrı tinercisi ayrı dert” ifadelerini kullandı.
© İHALağım kokusundan dolayı birçok kişi alt katlarda dolaşamadıklarını, hatta geceleri can güvenliklerinin olmadığını ifade etti. Havadan görüntülenen otogarın bazı kolonlarının yıpranmış durumda olduğu görüldü.
Büyük İstanbul Otogarı - Sputnik Türkiye
5/5
© İHA
Lağım kokusundan dolayı birçok kişi alt katlarda dolaşamadıklarını, hatta geceleri can güvenliklerinin olmadığını ifade etti. Havadan görüntülenen otogarın bazı kolonlarının yıpranmış durumda olduğu görüldü.
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