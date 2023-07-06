https://sputniknews.com.tr/20230706/bitliste-cocugun-gozunden-11-sinek-larvasi-cikarildi-1073257402.html

Bitlis'te çocuğun gözünden 11 sinek larvası çıkarıldı

Bitlis'te çocuğun gözünden 11 sinek larvası çıkarıldı

Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesinde 10 yaşındaki bir çocuğun gözünde tespit edilen 11 sinek larvası temizlendi. 06.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-06T20:33+0300

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türkiye

bitlis

tatvan

muayene

göz

göz

sinek

larva

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Tatvan ilçesinde yaşayan ve göz ağrısı şikayeti olan Y.Y.T'nin ailesi, çocuğu Rahva bölgesindeki Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi'ne götürdü.Burada yapılan muayenede göz kapağında 11 sinek larvası tespit edildi. İki gün arayla yapılan müdahalenin ardından gözündeki larvalar çıkarılan çocuk taburcu edildi.Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Halil İbrahim Ateşoğlu, çocuğun durumunun iyi olduğunu söyledi.Hastanın göz ağrısı ve kızarıklık şikayetiyle geldiğini anlatan Ateşoğlu, şöyle konuştu:Ateşoğlu, "Bu durumun yaz aylarında nehir ve göl kenarlarında, kırsal kesimlerde bulunan ve hayvancılıkla uğraşan kişilerle görülme oranı daha fazladır. Sineğin bıraktığı larvaları biz hareket eden kurtçuk olarak görürüz. Mikroskobik muayene altında pamuk yardımıyla temizleriz" dedi.

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bitlis, tatvan, muayene, göz, göz, sinek, larva