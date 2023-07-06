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Bitlis'te çocuğun gözünden 11 sinek larvası çıkarıldı
Bitlis'te çocuğun gözünden 11 sinek larvası çıkarıldı
Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesinde 10 yaşındaki bir çocuğun gözünde tespit edilen 11 sinek larvası temizlendi. 06.07.2023, Sputnik Türkiye
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bitlis
tatvan
muayene
göz
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sinek
larva
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Tatvan ilçesinde yaşayan ve göz ağrısı şikayeti olan Y.Y.T'nin ailesi, çocuğu Rahva bölgesindeki Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi'ne götürdü.Burada yapılan muayenede göz kapağında 11 sinek larvası tespit edildi. İki gün arayla yapılan müdahalenin ardından gözündeki larvalar çıkarılan çocuk taburcu edildi.Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Halil İbrahim Ateşoğlu, çocuğun durumunun iyi olduğunu söyledi.Hastanın göz ağrısı ve kızarıklık şikayetiyle geldiğini anlatan Ateşoğlu, şöyle konuştu:Ateşoğlu, "Bu durumun yaz aylarında nehir ve göl kenarlarında, kırsal kesimlerde bulunan ve hayvancılıkla uğraşan kişilerle görülme oranı daha fazladır. Sineğin bıraktığı larvaları biz hareket eden kurtçuk olarak görürüz. Mikroskobik muayene altında pamuk yardımıyla temizleriz" dedi.
türkiye
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bitlis, tatvan, muayene, göz, göz, sinek, larva
bitlis, tatvan, muayene, göz, göz, sinek, larva

Bitlis'te çocuğun gözünden 11 sinek larvası çıkarıldı

20:33 06.07.2023
© Servet TaşdemirBitlis Tatvan ilçesinde yaşayan ve göz ağrısı şikayeti olan Y.Y.T'nin ailesi, çocuğu Rahva bölgesindeki Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesine götürdü. Burada yapılan muayenede göz kapağında 11 sinek larvası tespit edildi. İki gün arayla yapılan müdahalenin ardından gözündeki larvalar çıkarılan çocuk taburcu edildi. (
Bitlis Tatvan ilçesinde yaşayan ve göz ağrısı şikayeti olan Y.Y.T'nin ailesi, çocuğu Rahva bölgesindeki Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesine götürdü. Burada yapılan muayenede göz kapağında 11 sinek larvası tespit edildi. İki gün arayla yapılan müdahalenin ardından gözündeki larvalar çıkarılan çocuk taburcu edildi. ( - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2023
© Servet Taşdemir
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Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesinde 10 yaşındaki bir çocuğun gözünde tespit edilen 11 sinek larvası temizlendi.
Tatvan ilçesinde yaşayan ve göz ağrısı şikayeti olan Y.Y.T'nin ailesi, çocuğu Rahva bölgesindeki Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi'ne götürdü.
Burada yapılan muayenede göz kapağında 11 sinek larvası tespit edildi. İki gün arayla yapılan müdahalenin ardından gözündeki larvalar çıkarılan çocuk taburcu edildi.
Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Halil İbrahim Ateşoğlu, çocuğun durumunun iyi olduğunu söyledi.
Hastanın göz ağrısı ve kızarıklık şikayetiyle geldiğini anlatan Ateşoğlu, şöyle konuştu:
"Yaptığımız muayenede hastanın göz kapağı altında hareket eden kurtçukları fark ettik ve mikroskobik muayenede temizledik. İlk gün 8 kurtçuk çıkardık. Antibiyotik damla tedavisini verdik ve ertesi gün hastayı kontrole çağırdık. Kontrole gelen hastanın şikayetleri gerilemişti ancak yaptığımız muayenede 3 kurtçuk daha gördük ve temizledik. Hastanın şu an için durumu iyi ve taburcu oldu."
Ateşoğlu, "Bu durumun yaz aylarında nehir ve göl kenarlarında, kırsal kesimlerde bulunan ve hayvancılıkla uğraşan kişilerle görülme oranı daha fazladır. Sineğin bıraktığı larvaları biz hareket eden kurtçuk olarak görürüz. Mikroskobik muayene altında pamuk yardımıyla temizleriz" dedi.
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