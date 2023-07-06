https://sputniknews.com.tr/20230706/bitcoinin-fiyati-13-ayin-en-yuksek-seviyesinde-1073248172.html
Bitcoin'in fiyatı 13 ayın en yüksek seviyesinde
Bitcoin'in fiyatı 13 ayın en yüksek seviyesinde
ABD'nin önde gelen varlık yönetimi şirketlerinin ülkede kripto yatırım fonu oluşturma planlarının yatırımcıların risk iştahını artırması sonucu Bitcoin'in... 06.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-06T16:21+0300
2023-07-06T16:21+0300
2023-07-06T16:22+0300
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Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri, sadece 24 saat içinde yaklaşık yüzde 0.95 artarak 1.2 trilyon doları aştı.En büyük kripto para birimi olan Bitcoin'in fiyatı, dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi BlackRock da dahil olmak üzere varlık yönetimi şirketlerinin ABD'de kripto yatırım fonu oluşturma planlarının yatırımcıların risk iştahını artırması sonucu yüzde 3.8 yükseliş kaydetti.Bitcoin, 31 bin 500 doların üzerine çıkarak 13 ayın en yüksek seviyesini görmesinin ardından TSİ 15.20 itibarıyla 20 bin 729 dolardan işlem görüyor.
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bitcoin al sat, kripto para, bitcoin ne kadar, bitcoin nedir, nasıl bitcoin
Bitcoin'in fiyatı 13 ayın en yüksek seviyesinde
16:21 06.07.2023 (güncellendi: 16:22 06.07.2023) Abone ol
ABD'nin önde gelen varlık yönetimi şirketlerinin ülkede kripto yatırım fonu oluşturma planlarının yatırımcıların risk iştahını artırması sonucu Bitcoin'in fiyatı, yüzde 3.38 artarak 31 bin 500 dolar ile 13 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.
Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri, sadece 24 saat içinde yaklaşık yüzde 0.95 artarak 1.2 trilyon doları aştı.
En büyük kripto para birimi olan Bitcoin'in fiyatı, dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi BlackRock da dahil olmak üzere varlık yönetimi şirketlerinin ABD'de kripto yatırım fonu oluşturma planlarının yatırımcıların risk iştahını artırması sonucu yüzde 3.8 yükseliş kaydetti.
Bitcoin, 31 bin 500 doların üzerine çıkarak 13 ayın en yüksek seviyesini görmesinin ardından TSİ 15.20 itibarıyla 20 bin 729 dolardan işlem görüyor.