https://sputniknews.com.tr/20230706/bitcoinin-fiyati-13-ayin-en-yuksek-seviyesinde-1073248172.html

Bitcoin'in fiyatı 13 ayın en yüksek seviyesinde

Bitcoin'in fiyatı 13 ayın en yüksek seviyesinde

ABD'nin önde gelen varlık yönetimi şirketlerinin ülkede kripto yatırım fonu oluşturma planlarının yatırımcıların risk iştahını artırması sonucu Bitcoin'in... 06.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-06T16:21+0300

2023-07-06T16:21+0300

2023-07-06T16:22+0300

ekonomi

bitcoin

dolar

kripto para

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Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri, sadece 24 saat içinde yaklaşık yüzde 0.95 artarak 1.2 trilyon doları aştı.En büyük kripto para birimi olan Bitcoin'in fiyatı, dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi BlackRock da dahil olmak üzere varlık yönetimi şirketlerinin ABD'de kripto yatırım fonu oluşturma planlarının yatırımcıların risk iştahını artırması sonucu yüzde 3.8 yükseliş kaydetti.Bitcoin, 31 bin 500 doların üzerine çıkarak 13 ayın en yüksek seviyesini görmesinin ardından TSİ 15.20 itibarıyla 20 bin 729 dolardan işlem görüyor.

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2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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