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https://sputniknews.com.tr/20230706/belgorodun-novopetrovka-koyunun-bombalanmasi-sirasinda-yaralanan-kisi-oldu-1073251410.html
Belgorod’un Novopetrovka köyünün bombalanması sırasında yaralanan kişi öldü
Belgorod’un Novopetrovka köyünün bombalanması sırasında yaralanan kişi öldü
Belgorod Valisi Gladkov, Belgorod bölgesine bağlı Novopetrovka köyünün bombalanması sırasında yaralanan kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. 06.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-06T17:20+0300
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dünya
belgorod
bombardıman
patlama
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Rusya’nın Belgorod bölgesi valisi Vyaçeslav Gladkov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Belgorod bölgesinin Valuyskiy kentsel bölgesindeki Novopetrovka köyünün bombalanması sırasında yaralanan kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.Gladkov, “Maalesef yaralanan kişi ambulansta hayatını kaybetti. Aldığı yaralar yaşamla bağdaşmaz nitelikteydi” ifadelerini kullandı.Bombardımanın hemen ardından Gladkov, adamın karın boşluğuna bir şarapnelin nüfuz ettiğini ve durumunun çok ağır olduğunu bildirmişti.Belgorod bölgesi, sürekli olarak Ukrayna ordusunun bombardımanına maruz kalıyor. 5 Temmuz'da Valuiki ilçesine yönelik bombardıman sonucunda bir kadın yaralanmış, 8 müstakil ev ve elektrik iletim hatları hasar görmüştü.
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belgorod, bombardıman, patlama
belgorod, bombardıman, patlama

Belgorod’un Novopetrovka köyünün bombalanması sırasında yaralanan kişi öldü

17:20 06.07.2023
© AABelgorod
Belgorod - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2023
© AA
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Belgorod Valisi Gladkov, Belgorod bölgesine bağlı Novopetrovka köyünün bombalanması sırasında yaralanan kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Rusya’nın Belgorod bölgesi valisi Vyaçeslav Gladkov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Belgorod bölgesinin Valuyskiy kentsel bölgesindeki Novopetrovka köyünün bombalanması sırasında yaralanan kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.
Gladkov, “Maalesef yaralanan kişi ambulansta hayatını kaybetti. Aldığı yaralar yaşamla bağdaşmaz nitelikteydi” ifadelerini kullandı.
Bombardımanın hemen ardından Gladkov, adamın karın boşluğuna bir şarapnelin nüfuz ettiğini ve durumunun çok ağır olduğunu bildirmişti.
Belgorod bölgesi, sürekli olarak Ukrayna ordusunun bombardımanına maruz kalıyor. 5 Temmuz'da Valuiki ilçesine yönelik bombardıman sonucunda bir kadın yaralanmış, 8 müstakil ev ve elektrik iletim hatları hasar görmüştü.
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