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https://sputniknews.com.tr/20230706/balik-avlarken-oltasi-yuksek-gerilim-hattina-takildi-hayati-tehlikesi-suruyor-1073243851.html
Balık avlarken oltası yüksek gerilim hattına takıldı: Hayati tehlikesi sürüyor
Balık avlarken oltası yüksek gerilim hattına takıldı: Hayati tehlikesi sürüyor
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde balık avlarken elektrik akımına kapılan kişi ağır yaralandı. 06.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-06T14:53+0300
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balık tutmak
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Ceylan Mahallesi'ndeki bir gölde balık tutan ilkokul müdürü Korhan Karaca'nın (46), oltası yüksek gerilim hattına takıldı.Karaca'nın elektrik akımına kapıldığını fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.Sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karaca, buradan da Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.Karaca'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
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balık tutmak, muğla, elektrik
balık tutmak, muğla, elektrik

Balık avlarken oltası yüksek gerilim hattına takıldı: Hayati tehlikesi sürüyor

14:53 06.07.2023
© İHAbalık tutma
balık tutma - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2023
© İHA
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Muğla'nın Seydikemer ilçesinde balık avlarken elektrik akımına kapılan kişi ağır yaralandı.
Ceylan Mahallesi'ndeki bir gölde balık tutan ilkokul müdürü Korhan Karaca'nın (46), oltası yüksek gerilim hattına takıldı.
Karaca'nın elektrik akımına kapıldığını fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karaca, buradan da Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Karaca'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
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