https://sputniknews.com.tr/20230706/balik-avlarken-oltasi-yuksek-gerilim-hattina-takildi-hayati-tehlikesi-suruyor-1073243851.html

Balık avlarken oltası yüksek gerilim hattına takıldı: Hayati tehlikesi sürüyor

Balık avlarken oltası yüksek gerilim hattına takıldı: Hayati tehlikesi sürüyor

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde balık avlarken elektrik akımına kapılan kişi ağır yaralandı. 06.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-06T14:53+0300

2023-07-06T14:53+0300

2023-07-06T14:53+0300

türkiye

balık tutmak

muğla

elektrik

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/04/1061954365_0:437:722:843_1920x0_80_0_0_5c60f135d2d05d838e10ca9ae3e967fc.jpg

Ceylan Mahallesi'ndeki bir gölde balık tutan ilkokul müdürü Korhan Karaca'nın (46), oltası yüksek gerilim hattına takıldı.Karaca'nın elektrik akımına kapıldığını fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.Sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karaca, buradan da Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.Karaca'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

https://sputniknews.com.tr/20220802/elektrik-diregindeki-akima-kapilan-3-yasindaki-cocuk-hayatini-kaybetti-1059407742.html

türkiye

muğla

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

balık tutmak, muğla, elektrik