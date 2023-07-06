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https://sputniknews.com.tr/20230706/bakan-yerlikaya-fetoy-yonelik-operasyonlarda-haziran-ayinda-130-supheli-tutuklandi-1073229738.html
Bakan Yerlikaya: FETÖ'ye yönelik operasyonlarda haziran ayında 130 şüpheli tutuklandı
Bakan Yerlikaya: FETÖ'ye yönelik operasyonlarda haziran ayında 130 şüpheli tutuklandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, haziran ayında FETÖ'ye yönelik gerçekleşen operasyonlar hakkında açıklama yaptı. Buna göre; 130 şüpheli tutuklandı 06.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-06T11:43+0300
2023-07-06T11:46+0300
türkiye
fetö
fetö/pdy
fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy)
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, haziran ayında terör örgütü FETÖ'ye yönelik 513 operasyon gerçekleştirildiğini belirterek, 748 şüphelinin gözaltına alındığını, 130 kişinin tutuklandığını açıkladı.İçişleri Bakanı Yerlikaya, Twitter'dan FETÖ'ye yönelik haziran ayında gerçekleştirilen operasyonlar hakkında bilgi verdi.Bakan Yerlikaya, "Haziran ayında FETÖ'ye yönelik 513 operasyon gerçekleştirildi. Geçen ay kendi halkına silah sıkan, eli kanlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda; 748 şahıs gözaltına alındı, 130 şahıs tutuklandı" dedi.
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fetö, fetö/pdy, fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy)
fetö, fetö/pdy, fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy)

Bakan Yerlikaya: FETÖ'ye yönelik operasyonlarda haziran ayında 130 şüpheli tutuklandı

11:43 06.07.2023 (güncellendi: 11:46 06.07.2023)
© Twitter İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye-İran sınırında yapımı devam eden güvenlik duvarı, hendek ve diğer çalışmaları inceledi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye-İran sınırında yapımı devam eden güvenlik duvarı, hendek ve diğer çalışmaları inceledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2023
© Twitter
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, haziran ayında FETÖ'ye yönelik gerçekleşen operasyonlar hakkında açıklama yaptı. Buna göre; 130 şüpheli tutuklandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, haziran ayında terör örgütü FETÖ'ye yönelik 513 operasyon gerçekleştirildiğini belirterek, 748 şüphelinin gözaltına alındığını, 130 kişinin tutuklandığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Twitter'dan FETÖ'ye yönelik haziran ayında gerçekleştirilen operasyonlar hakkında bilgi verdi.
Bakan Yerlikaya, "Haziran ayında FETÖ'ye yönelik 513 operasyon gerçekleştirildi. Geçen ay kendi halkına silah sıkan, eli kanlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda; 748 şahıs gözaltına alındı, 130 şahıs tutuklandı" dedi.
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