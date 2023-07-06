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Bakan Güler, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake ile görüştü
Bakan Güler, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry L. Flake ile makamında bir araya geldi. 06.07.2023, Sputnik Türkiye
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milli savunma bakanlığı
milli savunma bakanlığı (msb)
yaşar güler
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Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Bakan Güler'in, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry L. Flake'i kabul ettiği bildirildi.
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abd, milli savunma bakanlığı, milli savunma bakanlığı (msb), yaşar güler, jeffry flake
abd, milli savunma bakanlığı, milli savunma bakanlığı (msb), yaşar güler, jeffry flake

Bakan Güler, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake ile görüştü

19:14 06.07.2023
© Milli Savunma BakanlığıMilli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry L. Flake ile makamında bir araya geldi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry L. Flake ile makamında bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2023
© Milli Savunma Bakanlığı
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry L. Flake ile makamında bir araya geldi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Bakan Güler'in, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry L. Flake'i kabul ettiği bildirildi.
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