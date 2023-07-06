https://sputniknews.com.tr/20230706/bakan-guler-abdnin-ankara-buyukelcisi-flake-ile-gorustu-1073254023.html
Bakan Güler, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake ile görüştü
Bakan Güler, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry L. Flake ile makamında bir araya geldi. 06.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-06T19:14+0300
2023-07-06T19:14+0300
2023-07-06T19:14+0300
abd
türkiye
milli savunma bakanlığı
milli savunma bakanlığı (msb)
yaşar güler
jeffry flake
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Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Bakan Güler'in, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry L. Flake'i kabul ettiği bildirildi.
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abd, milli savunma bakanlığı, milli savunma bakanlığı (msb), yaşar güler, jeffry flake
abd, milli savunma bakanlığı, milli savunma bakanlığı (msb), yaşar güler, jeffry flake
Bakan Güler, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake ile görüştü
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry L. Flake ile makamında bir araya geldi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Bakan Güler'in, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry L. Flake'i kabul ettiği bildirildi.