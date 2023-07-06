https://sputniknews.com.tr/20230706/ahmet-hakan-imamoglu-neden-lider-olmaz-1073226980.html
Ahmet Hakan: İmamoğlu neden lider olmaz?
Ahmet Hakan: İmamoğlu neden lider olmaz?
Ahmet Hakan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na dair tespitlerde bulundu ve 'neden lider olamayacağını' açıkladı. 06.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-06T10:34+0300
2023-07-06T10:34+0300
2023-07-06T10:34+0300
politika
ahmet hakan
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
kemal kılıçdaroğlu
ekrem imamoğlu
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Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bir takım maddeler sıralayarak, seçimin kaybedilmesinin ardından değişim tartışmalarını başlatan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun lider olamayacağını savundu.Hakan, yazısının “İmamoğlu neden lider olamaz” başlıklı bölümünde şunları yazdı:
https://sputniknews.com.tr/20230706/400-fezleke-ankara-cumhuriyet-bassavciligina-ulasti-aralarinda-kilicdaroglu-da-var-1073219626.html
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ahmet hakan, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, ekrem imamoğlu
ahmet hakan, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, ekrem imamoğlu
Ahmet Hakan: İmamoğlu neden lider olmaz?
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Ahmet Hakan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na dair tespitlerde bulundu ve 'neden lider olamayacağını' açıkladı.
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bir takım maddeler sıralayarak, seçimin kaybedilmesinin ardından değişim tartışmalarını başlatan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun lider olamayacağını savundu.
Hakan, yazısının “İmamoğlu neden lider olamaz
” başlıklı bölümünde şunları yazdı:
“Çünkü sürekli sağa sola bakıyor. Çünkü fazla hesap kitap yapıyor. Çünkü elindekini kaybetmekten korkuyor. Çünkü risk almak istemiyor. Çünkü “Düşün peşime” diyemiyor. Çünkü ortam kolluyor. Çünkü ne olursa olsun noktasına gelemiyor. Çünkü liderlik ile kariyer planını birbirine karıştırıyor. Çünkü hizmet aşkıyla kavrulmuyor. Çünkü ülke için iddiası yok. Çünkü internet sitesiyle değişimi gerçekleştireceğini sanıyor. Çünkü gözünü karartamıyor. Çünkü Kılıçdaroğlu kadar bile cüretkâr olamıyor. Çünkü ya herrü ya merrü diyemiyor. Çünkü yola baş koyamıyor. Çünkü altın tepside sunulsun istiyor.“