Ahmet Hakan: İmamoğlu neden lider olmaz?

“Çünkü sürekli sağa sola bakıyor. Çünkü fazla hesap kitap yapıyor. Çünkü elindekini kaybetmekten korkuyor. Çünkü risk almak istemiyor. Çünkü “Düşün peşime” diyemiyor. Çünkü ortam kolluyor. Çünkü ne olursa olsun noktasına gelemiyor. Çünkü liderlik ile kariyer planını birbirine karıştırıyor. Çünkü hizmet aşkıyla kavrulmuyor. Çünkü ülke için iddiası yok. Çünkü internet sitesiyle değişimi gerçekleştireceğini sanıyor. Çünkü gözünü karartamıyor. Çünkü Kılıçdaroğlu kadar bile cüretkâr olamıyor. Çünkü ya herrü ya merrü diyemiyor. Çünkü yola baş koyamıyor. Çünkü altın tepside sunulsun istiyor.“