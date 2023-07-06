Ahmet Hakan: İmamoğlu neden lider olmaz?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANLAT BANA
Meliha Okur'la Anlat Bana
15:01
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
'NATO, Avrasya'ya yerleşmeye çalışırken ŞİÖ de Avrupa'ya doğru giriyor'
16:05
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
7 dk
AKŞAM POSTASI
Ekonomiden gelen sinyaller
17:07
89 dk
TARİHTE BUGÜN
Dünya aylarca o koyunu konuştu
18:45
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
20:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
21:00
5 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Radyo Sputnik'in konuğu oluyor
09:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
14 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Sokakta başladı, caz müziğin en tanınan isimlerinden oldu
13:33
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
14 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
14 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:14
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
14 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:14
75 dk
HABERLER
Haber Bülteni
18:30
13 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:44
106 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://sputniknews.com.tr/20230706/ahmet-hakan-imamoglu-neden-lider-olmaz-1073226980.html
Ahmet Hakan: İmamoğlu neden lider olmaz?
Ahmet Hakan: İmamoğlu neden lider olmaz?
Ahmet Hakan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na dair tespitlerde bulundu ve 'neden lider olamayacağını' açıkladı. 06.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-06T10:34+0300
2023-07-06T10:34+0300
politika
ahmet hakan
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
kemal kılıçdaroğlu
ekrem imamoğlu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/18/1072809106_0:118:2263:1391_1920x0_80_0_0_da9919b2cafdd0c9d4f6ed30c8a9b182.jpg
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bir takım maddeler sıralayarak, seçimin kaybedilmesinin ardından değişim tartışmalarını başlatan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun lider olamayacağını savundu.Hakan, yazısının “İmamoğlu neden lider olamaz” başlıklı bölümünde şunları yazdı:
https://sputniknews.com.tr/20230706/400-fezleke-ankara-cumhuriyet-bassavciligina-ulasti-aralarinda-kilicdaroglu-da-var-1073219626.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/18/1072809106_126:0:2138:1509_1920x0_80_0_0_f9ba2179f6ce7aebd277a4aadd652867.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ahmet hakan, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, ekrem imamoğlu
ahmet hakan, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, ekrem imamoğlu

Ahmet Hakan: İmamoğlu neden lider olmaz?

10:34 06.07.2023
© AA / Erhan ElaldıEkrem İmamoğlu
Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2023
© AA / Erhan Elaldı
Abone olTelegram
Ahmet Hakan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na dair tespitlerde bulundu ve 'neden lider olamayacağını' açıkladı.
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bir takım maddeler sıralayarak, seçimin kaybedilmesinin ardından değişim tartışmalarını başlatan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun lider olamayacağını savundu.
Hakan, yazısının “İmamoğlu neden lider olamaz” başlıklı bölümünde şunları yazdı:
Çünkü sürekli sağa sola bakıyor. Çünkü fazla hesap kitap yapıyor. Çünkü elindekini kaybetmekten korkuyor. Çünkü risk almak istemiyor. Çünkü “Düşün peşime” diyemiyor. Çünkü ortam kolluyor. Çünkü ne olursa olsun noktasına gelemiyor. Çünkü liderlik ile kariyer planını birbirine karıştırıyor. Çünkü hizmet aşkıyla kavrulmuyor. Çünkü ülke için iddiası yok. Çünkü internet sitesiyle değişimi gerçekleştireceğini sanıyor. Çünkü gözünü karartamıyor. Çünkü Kılıçdaroğlu kadar bile cüretkâr olamıyor. Çünkü ya herrü ya merrü diyemiyor. Çünkü yola baş koyamıyor. Çünkü altın tepside sunulsun istiyor.“
Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2023
TÜRKİYE
400 fezleke Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaştı: Aralarında Kılıçdaroğlu da var
00:45
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала