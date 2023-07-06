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30 yaşındaki adamı ‘beyin yiyen’ parazit öldürdü
30 yaşındaki adamı ‘beyin yiyen’ parazit öldürdü
Pakistan’ın Lahor kenti sakini 30 yaşındaki Mustafa Şefik, Naegleria fowleri türü amip yüzünden hayatını kaybetti. 06.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-06T21:56+0300
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yaşam
parazit
beyin
pakistan
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Pakistan Observer gazetesinin haberine göre, adam iki gün önce grip benzeri semptomlar, yüksek ateş ve baş ağrısıyla hastaneye kaldırıldı. Mustafa Şefik, salı günü hayatını kaybetti.Yerel laboratuvar, halk arasında ‘beyin yiyen amip’ olarak bilinen Naegleria fowleri varlığını doğruladı.Bu vakanın, Lahor için bir ilk olduğu kaydedilirken daha önce Karaçi’de 3 vakanın tespit edildiğini anımsatıldı.Haberde, “Naegleria fowleri, amibin bulunduğu su burundan vücuda girdiğinde insanlara bulaşıyor. Bu genellikle yüzerken, dalış yaparken veya göller ile nehirler gibi tatlı sularda başınızı daldırırken oluyor” ifadelerine yer verildi.
https://sputniknews.com.tr/20191109/cinli-adam-beynindeki-kil-kurduyla-15-yil-yasadi-1040589550.html
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parazit, beyin, pakistan
parazit, beyin, pakistan

30 yaşındaki adamı ‘beyin yiyen’ parazit öldürdü

21:56 06.07.2023
© AABeyin
Beyin - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2023
© AA
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Pakistan’ın Lahor kenti sakini 30 yaşındaki Mustafa Şefik, Naegleria fowleri türü amip yüzünden hayatını kaybetti.
Pakistan Observer gazetesinin haberine göre, adam iki gün önce grip benzeri semptomlar, yüksek ateş ve baş ağrısıyla hastaneye kaldırıldı. Mustafa Şefik, salı günü hayatını kaybetti.
Yerel laboratuvar, halk arasında ‘beyin yiyen amip’ olarak bilinen Naegleria fowleri varlığını doğruladı.
Bu vakanın, Lahor için bir ilk olduğu kaydedilirken daha önce Karaçi’de 3 vakanın tespit edildiğini anımsatıldı.
Haberde, “Naegleria fowleri, amibin bulunduğu su burundan vücuda girdiğinde insanlara bulaşıyor. Bu genellikle yüzerken, dalış yaparken veya göller ile nehirler gibi tatlı sularda başınızı daldırırken oluyor” ifadelerine yer verildi.
Çinli adam, beynindeki kıl kurduyla 15 yıl yaşadı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2019
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