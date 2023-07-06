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Kanada orman yangınlarına teslim: 8.8 milyon hektarlık alan kül oldu
Kanada orman yangınlarına teslim: 8.8 milyon hektarlık alan kül oldu
Kanada'da bu yıl çıkan orman yangınlarında Türkiye’nin Ege Bölgesi büyüklüğüne yakın 8.8 milyon hektarlık alan küle döndü. Ülke genelinde 648 noktada alevlerle... 06.07.2023, Sputnik Türkiye
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фото, kanada, orman yangını, yangın, alan, fotoğraf, galeri
фото, kanada, orman yangını, yangın, alan, fotoğraf, galeri

Kanada orman yangınlarına teslim: 8.8 milyon hektarlık alan kül oldu

15:09 06.07.2023
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Kanada'da bu yıl çıkan orman yangınlarında Türkiye’nin Ege Bölgesi büyüklüğüne yakın 8.8 milyon hektarlık alan küle döndü. Ülke genelinde 648 noktada alevlerle mücadele sürüyor.
© AFP 2023

Kanada, orman yangınlarıyla boğuşuyor. Kanada Kurumlararası Orman Yangını Merkezi (CIFFC) verilerine göre ülkenin batısındaki British Columbia bölgesinden doğudaki Nova Scotia'ya kadar ülke genelindeki 648 noktada alevlerle mücadele sürüyor.

Kanada, orman yangınlarıyla boğuşuyor. Kanada Kurumlararası Orman Yangını Merkezi (CIFFC) verilerine göre ülkenin batısındaki British Columbia bölgesinden doğudaki Nova Scotia&#x27;ya kadar ülke genelindeki 648 noktada alevlerle mücadele sürüyor. - Sputnik Türkiye
1/5
© AFP 2023

Kanada, orman yangınlarıyla boğuşuyor. Kanada Kurumlararası Orman Yangını Merkezi (CIFFC) verilerine göre ülkenin batısındaki British Columbia bölgesinden doğudaki Nova Scotia'ya kadar ülke genelindeki 648 noktada alevlerle mücadele sürüyor.

© AFP 2023

Yangınlardan 339’u kontrolden çıkarken 188’i ise kontrol altına alındı. Yangınların çoğu Quebec, Alberta ve British Columbia’da kayda geçti.

Yangınlardan 339’u kontrolden çıkarken 188’i ise kontrol altına alındı. Yangınların çoğu Quebec, Alberta ve British Columbia’da kayda geçti. - Sputnik Türkiye
2/5
© AFP 2023

Yangınlardan 339’u kontrolden çıkarken 188’i ise kontrol altına alındı. Yangınların çoğu Quebec, Alberta ve British Columbia’da kayda geçti.

© AFP 2023 / QUENTIN TYBERGHIEN

Quebec’te 137, Alberta eyaletinde 111, British Columbia’da ise 100 aktif yangın bulunuyor. Verilere göre ülkede bu yıl orman yangınları nedeniyle Türkiye’nin Ege Bölgesi büyüklüğüne yakın 8.8 milyon hektarlık (yaklaşık 90 bin kilometrekare) alan küle döndü.

Quebec’te 137, Alberta eyaletinde 111, British Columbia’da ise 100 aktif yangın bulunuyor. Verilere göre ülkede bu yıl orman yangınları nedeniyle Türkiye’nin Ege Bölgesi büyüklüğüne yakın 8.8 milyon hektarlık (yaklaşık 90 bin kilometrekare) alan küle döndü. - Sputnik Türkiye
3/5
© AFP 2023 / QUENTIN TYBERGHIEN

Quebec’te 137, Alberta eyaletinde 111, British Columbia’da ise 100 aktif yangın bulunuyor. Verilere göre ülkede bu yıl orman yangınları nedeniyle Türkiye’nin Ege Bölgesi büyüklüğüne yakın 8.8 milyon hektarlık (yaklaşık 90 bin kilometrekare) alan küle döndü.

© AFP 2023 / HANDOUT

Kanada İtfaiye Şefleri Birliği (CAFC) Başkanı Ken McMullen verdiği röportajda, “Kanada'daki yangınlar, gerçekten eşi benzeri görülmemiş yangınlar. Ülkenin her yerinde yangın var ve çok erken başladılar” ifadelerini kullandı.

Söndürme çalışmaları, yurt dışından 2 bin 231 yabancı itfaiyecinin desteğiyle devam ediyor.

Kanada İtfaiye Şefleri Birliği (CAFC) Başkanı Ken McMullen verdiği röportajda, “Kanada&#x27;daki yangınlar, gerçekten eşi benzeri görülmemiş yangınlar. Ülkenin her yerinde yangın var ve çok erken başladılar” ifadelerini kullandı.Söndürme çalışmaları, yurt dışından 2 bin 231 yabancı itfaiyecinin desteğiyle devam ediyor. - Sputnik Türkiye
4/5
© AFP 2023 / HANDOUT

Kanada İtfaiye Şefleri Birliği (CAFC) Başkanı Ken McMullen verdiği röportajda, “Kanada'daki yangınlar, gerçekten eşi benzeri görülmemiş yangınlar. Ülkenin her yerinde yangın var ve çok erken başladılar” ifadelerini kullandı.

Söndürme çalışmaları, yurt dışından 2 bin 231 yabancı itfaiyecinin desteğiyle devam ediyor.

© AFP 2023 / HANDOUT

Avrupa Birliği (AB) Copernicus Atmosfer İzleme Servisi’nden Salı günü yapılan açıklamaya göre Kanada’daki orman yangınları, 160 milyon ton karbon salınımına yol açtı. Bunun rekor seviye olduğu belirtildi.

Avrupa Birliği (AB) Copernicus Atmosfer İzleme Servisi’nden Salı günü yapılan açıklamaya göre Kanada’daki orman yangınları, 160 milyon ton karbon salınımına yol açtı. Bunun rekor seviye olduğu belirtildi. - Sputnik Türkiye
5/5
© AFP 2023 / HANDOUT

Avrupa Birliği (AB) Copernicus Atmosfer İzleme Servisi’nden Salı günü yapılan açıklamaya göre Kanada’daki orman yangınları, 160 milyon ton karbon salınımına yol açtı. Bunun rekor seviye olduğu belirtildi.

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