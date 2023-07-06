Kanada orman yangınlarına teslim: 8.8 milyon hektarlık alan kül oldu

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Quebec’te 137, Alberta eyaletinde 111, British Columbia’da ise 100 aktif yangın bulunuyor. Verilere göre ülkede bu yıl orman yangınları nedeniyle Türkiye’nin Ege Bölgesi büyüklüğüne yakın 8.8 milyon hektarlık (yaklaşık 90 bin kilometrekare) alan küle döndü.