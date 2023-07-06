https://sputniknews.com.tr/20230706/1073234923.html
Dünyanın en yaşlı köpeği Bobi, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi
Dünyanın en yaşlı köpeği Bobi, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi
Portekiz'in Leiria kentindeki 31 yaşındaki Bobi adlı köpek, yaşayan en yaşlı köpek unvanıyla Guinness Dünya Rekoru sahibi oldu. 06.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-06T12:11+0300
2023-07-06T12:11+0300
2023-07-06T12:11+0300
dünya
yaşam
köpek
guinness
guinness rekorlar kitabı
yaşlı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/06/1073232727_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_b3f124f6e366df239b79b4a2947bed60.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/06/1073232727_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_0cb7f34d08a674c0c4a92db36927d386.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
фото, yaşam, köpek, guinness, guinness rekorlar kitabı, yaşlı
фото, yaşam, köpek, guinness, guinness rekorlar kitabı, yaşlı
Dünyanın en yaşlı köpeği Bobi, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi
Abone ol
Portekiz'in Leiria kentindeki 31 yaşındaki Bobi adlı köpek, yaşayan en yaşlı köpek unvanıyla Guinness Dünya Rekoru sahibi oldu.
© AA
Dünyanın en yaşlı köpeği Bobi, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.
Dünyanın en yaşlı köpeği Bobi, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.
© AA
Sahibi Leonel Costa, köpeğinin bu kadar uzun süre yaşamasının en büyük faktörlerinden birinin Bobi'nin yaşadığı ortamın şehirlerden uzak, sakin ve huzurlu ortam olduğunu düşünüyor.
Sahibi Leonel Costa, köpeğinin bu kadar uzun süre yaşamasının en büyük faktörlerinden birinin Bobi'nin yaşadığı ortamın şehirlerden uzak, sakin ve huzurlu ortam olduğunu düşünüyor.
© AADünyanın en yaşlı köpeği Bobi, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi
Dünyanın en yaşlı köpeği Bobi, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi
© AADünyanın en yaşlı köpeği Bobi, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi
Dünyanın en yaşlı köpeği Bobi, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi
© AADünyanın en yaşlı köpeği Bobi, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi
Dünyanın en yaşlı köpeği Bobi, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi
© AA
Hiçbir zaman tasma takılmayan Bobi, sahibinin evini çevreleyen ormanda özgürce dolaşmanın keyfini çıkardı.
Hiçbir zaman tasma takılmayan Bobi, sahibinin evini çevreleyen ormanda özgürce dolaşmanın keyfini çıkardı.
© AA
Dünyanın en yaşlı köpeği Bobi
Dünyanın en yaşlı köpeği Bobi
© AA
Dünyanın en yaşlı köpeği Bobi
Dünyanın en yaşlı köpeği Bobi
© AA
Dünyanın en yaşlı köpeği Bobi
Dünyanın en yaşlı köpeği Bobi
© AA
Dünyanın en yaşlı köpeği Bobi
Dünyanın en yaşlı köpeği Bobi
© AA
Dünyanın en yaşlı köpeği Bobi
Dünyanın en yaşlı köpeği Bobi
© AA
Dünyanın en yaşlı köpeği Bobi
Dünyanın en yaşlı köpeği Bobi
© AA
Dünyanın en yaşlı köpeği Bobi
Dünyanın en yaşlı köpeği Bobi
© AA
Dünyanın en yaşlı köpeği Bobi
Dünyanın en yaşlı köpeği Bobi
© AA
Dünyanın en yaşlı köpeği Bobi
Dünyanın en yaşlı köpeği Bobi
© AA
Dünyanın en yaşlı köpeği Bobi
Dünyanın en yaşlı köpeği Bobi