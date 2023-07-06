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Dünyanın en yaşlı köpeği Bobi, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi
Dünyanın en yaşlı köpeği Bobi, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi
Portekiz'in Leiria kentindeki 31 yaşındaki Bobi adlı köpek, yaşayan en yaşlı köpek unvanıyla Guinness Dünya Rekoru sahibi oldu. 06.07.2023, Sputnik Türkiye
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фото, yaşam, köpek, guinness, guinness rekorlar kitabı, yaşlı
фото, yaşam, köpek, guinness, guinness rekorlar kitabı, yaşlı

Dünyanın en yaşlı köpeği Bobi, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

12:11 06.07.2023
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Portekiz'in Leiria kentindeki 31 yaşındaki Bobi adlı köpek, yaşayan en yaşlı köpek unvanıyla Guinness Dünya Rekoru sahibi oldu.
© AA

Dünyanın en yaşlı köpeği Bobi, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

Dünyanın en yaşlı köpeği Bobi, Guinness Rekorlar Kitabı&#x27;na girdi. - Sputnik Türkiye
1/16
© AA

Dünyanın en yaşlı köpeği Bobi, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

© AA

Sahibi Leonel Costa, köpeğinin bu kadar uzun süre yaşamasının en büyük faktörlerinden birinin Bobi'nin yaşadığı ortamın şehirlerden uzak, sakin ve huzurlu ortam olduğunu düşünüyor.

Sahibi Leonel Costa, köpeğinin bu kadar uzun süre yaşamasının en büyük faktörlerinden birinin Bobi&#x27;nin yaşadığı ortamın şehirlerden uzak, sakin ve huzurlu ortam olduğunu düşünüyor. - Sputnik Türkiye
2/16
© AA

Sahibi Leonel Costa, köpeğinin bu kadar uzun süre yaşamasının en büyük faktörlerinden birinin Bobi'nin yaşadığı ortamın şehirlerden uzak, sakin ve huzurlu ortam olduğunu düşünüyor.

© AADünyanın en yaşlı köpeği Bobi, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi
Dünyanın en yaşlı köpeği Bobi, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi - Sputnik Türkiye
3/16
© AA
Dünyanın en yaşlı köpeği Bobi, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi
© AADünyanın en yaşlı köpeği Bobi, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi
Dünyanın en yaşlı köpeği Bobi, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi - Sputnik Türkiye
4/16
© AA
Dünyanın en yaşlı köpeği Bobi, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi
© AADünyanın en yaşlı köpeği Bobi, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi
Dünyanın en yaşlı köpeği Bobi, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi - Sputnik Türkiye
5/16
© AA
Dünyanın en yaşlı köpeği Bobi, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi
© AA

Hiçbir zaman tasma takılmayan Bobi, sahibinin evini çevreleyen ormanda özgürce dolaşmanın keyfini çıkardı.

Hiçbir zaman tasma takılmayan Bobi, sahibinin evini çevreleyen ormanda özgürce dolaşmanın keyfini çıkardı. - Sputnik Türkiye
6/16
© AA

Hiçbir zaman tasma takılmayan Bobi, sahibinin evini çevreleyen ormanda özgürce dolaşmanın keyfini çıkardı.

© AA

Dünyanın en yaşlı köpeği Bobi

Dünyanın en yaşlı köpeği Bobi - Sputnik Türkiye
7/16
© AA

Dünyanın en yaşlı köpeği Bobi

© AA

Dünyanın en yaşlı köpeği Bobi

Dünyanın en yaşlı köpeği Bobi - Sputnik Türkiye
8/16
© AA

Dünyanın en yaşlı köpeği Bobi

© AA

Dünyanın en yaşlı köpeği Bobi

Dünyanın en yaşlı köpeği Bobi - Sputnik Türkiye
9/16
© AA

Dünyanın en yaşlı köpeği Bobi

© AA

Dünyanın en yaşlı köpeği Bobi

Dünyanın en yaşlı köpeği Bobi - Sputnik Türkiye
10/16
© AA

Dünyanın en yaşlı köpeği Bobi

© AA

Dünyanın en yaşlı köpeği Bobi

Dünyanın en yaşlı köpeği Bobi - Sputnik Türkiye
11/16
© AA

Dünyanın en yaşlı köpeği Bobi

© AA

Dünyanın en yaşlı köpeği Bobi

Dünyanın en yaşlı köpeği Bobi - Sputnik Türkiye
12/16
© AA

Dünyanın en yaşlı köpeği Bobi

© AA

Dünyanın en yaşlı köpeği Bobi

Dünyanın en yaşlı köpeği Bobi - Sputnik Türkiye
13/16
© AA

Dünyanın en yaşlı köpeği Bobi

© AA

Dünyanın en yaşlı köpeği Bobi

Dünyanın en yaşlı köpeği Bobi - Sputnik Türkiye
14/16
© AA

Dünyanın en yaşlı köpeği Bobi

© AA

Dünyanın en yaşlı köpeği Bobi

Dünyanın en yaşlı köpeği Bobi - Sputnik Türkiye
15/16
© AA

Dünyanın en yaşlı köpeği Bobi

© AA

Dünyanın en yaşlı köpeği Bobi

Dünyanın en yaşlı köpeği Bobi - Sputnik Türkiye
16/16
© AA

Dünyanın en yaşlı köpeği Bobi

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