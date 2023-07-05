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https://sputniknews.com.tr/20230705/vali-gul-acikladi-istanbulda-nargile-yasagi-1073191269.html
Vali Gül açıkladı: İstanbul'da 'nargile' yasağı
Vali Gül açıkladı: İstanbul'da 'nargile' yasağı
İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul’daki plaj, sahil, orman, mesire alanı ve parklarda nargile içilmesinin yasaklandığını açıkladı. 05.07.2023, Sputnik Türkiye
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vali
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İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'daki plaj, sahil, orman, mesire alanı ve parklarda nargile içilmesinin yasaklandığını duyurdu.Gül açıklamasında şunları kaydetti:"İstanbul'da; plajlar, sahiller, ormanlar, mesire alanları ve parklarda nargile içilmesi yasaklanmıştır. Buraların dışındaki ruhsatlı nargile salonlarıyla ilgili bir kısıtlamaya gidilmemiştir.”Son zamanlara İstanbul’un sahil kesimlerinden kalabalık halde oturan yabancı uyrukluların nargile içmesi vatandaşların tepkisine neden oldu.Hava almak için deniz kenarına giden pek çok vatandaş sahili kaplayan nargile dumanından şikayetçi."
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nargile, istanbul, vali
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Vali Gül açıkladı: İstanbul'da 'nargile' yasağı

12:18 05.07.2023 (güncellendi: 12:29 05.07.2023)
© AANargile
Nargile - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2023
© AA
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İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul’daki plaj, sahil, orman, mesire alanı ve parklarda nargile içilmesinin yasaklandığını açıkladı.
İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'daki plaj, sahil, orman, mesire alanı ve parklarda nargile içilmesinin yasaklandığını duyurdu.
Gül açıklamasında şunları kaydetti:
"İstanbul'da; plajlar, sahiller, ormanlar, mesire alanları ve parklarda nargile içilmesi yasaklanmıştır. Buraların dışındaki ruhsatlı nargile salonlarıyla ilgili bir kısıtlamaya gidilmemiştir.”
Son zamanlara İstanbul’un sahil kesimlerinden kalabalık halde oturan yabancı uyrukluların nargile içmesi vatandaşların tepkisine neden oldu.
Hava almak için deniz kenarına giden pek çok vatandaş sahili kaplayan nargile dumanından şikayetçi."
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