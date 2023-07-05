https://sputniknews.com.tr/20230705/uaek-baskani-grossi-zaporojye-ngsde-mayinlama-faaliyetine-rastlamadik-1073214716.html
UAEK Başkanı Grossi: Zaporojye NGS’de mayınlama faaliyetine rastlamadık
UAEK Başkanı Grossi: Zaporojye NGS’de mayınlama faaliyetine rastlamadık
UAEK Başkanı Rafael Grossi, Zaporojye Nükleer Güç Santrali’nde mayınlama faaliyeti tespit edemediklerini belirtti. 05.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-05T21:05+0300
2023-07-05T21:05+0300
2023-07-05T21:05+0300
ukrayna krizi
zaporojskaya nükleer enerji santrali
uluslararası atom enerjisi kurumu (uaek)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/03/09/1054573418_0:0:3151:1773_1920x0_80_0_0_3904682eaeb1095e0cfbfbf2d89410d3.jpg
Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) Başkanı Rafael Grossi, Japonya'nın Fukushima eyaletini ziyareti sırasında, UAEK çalışanlarının Zaporojye Nükleer Güç Santrali’nde (NGS) mayınlama faaliyetine rastlamadığını söyledi.Grossi, “Her iki tarafın da bu konuya ilişkin açıklamalarından haberdarız. Zelenskiy'in açıklamasına atıfta bulunuyorsunuz ama Rus tarafı da benzer şeyler dile getirdi. BM Güvenlik Konseyi'nde de söylediğim gibi, nükleer santral hiçbir zaman hiçbir koşulda saldırıya uğramamalı, nükleer santral askeri üs olarak kullanılmamalı. UAEK, izlemek, gözlemlemek ve böyle bir şey olması halinde dünya toplumunu bilgilendirmek için orada. Son denetimlerimizde herhangi bir mayınlama faaliyeti görmedik ancak son derece dikkatli olmaya devam ediyoruz” dedi.Grossi, birkaç hafta önce orada olduğunu ve santralin çok yakınında çatışma çıktığını belirterek, “Dolayısıyla rahatlığa kapılamayız. Bilgilendirmeye ve bilgileri güncellemeye devam edeceğiz” diye konuştu.Grossi ayrıca, Zaporojye Nükleer Güç Santrali’ndeki UAEK personeli ile özellikle sürekli temas halinde olduğunu vurguladı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/03/09/1054573418_257:0:2988:2048_1920x0_80_0_0_06ab6be62f230424584047bc5be08745.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
zaporojskaya nükleer enerji santrali, uluslararası atom enerjisi kurumu (uaek)
zaporojskaya nükleer enerji santrali, uluslararası atom enerjisi kurumu (uaek)
UAEK Başkanı Grossi: Zaporojye NGS’de mayınlama faaliyetine rastlamadık
Abone ol
UAEK Başkanı Rafael Grossi, Zaporojye Nükleer Güç Santrali’nde mayınlama faaliyeti tespit edemediklerini belirtti.
Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) Başkanı Rafael Grossi, Japonya'nın Fukushima eyaletini ziyareti sırasında, UAEK çalışanlarının Zaporojye Nükleer Güç Santrali’nde (NGS) mayınlama faaliyetine rastlamadığını söyledi.
Grossi, “Her iki tarafın da bu konuya ilişkin açıklamalarından haberdarız. Zelenskiy'in açıklamasına atıfta bulunuyorsunuz ama Rus tarafı da benzer şeyler dile getirdi. BM Güvenlik Konseyi'nde de söylediğim gibi, nükleer santral hiçbir zaman hiçbir koşulda saldırıya uğramamalı, nükleer santral askeri üs olarak kullanılmamalı. UAEK, izlemek, gözlemlemek ve böyle bir şey olması halinde dünya toplumunu bilgilendirmek için orada. Son denetimlerimizde herhangi bir mayınlama faaliyeti görmedik ancak son derece dikkatli olmaya devam ediyoruz” dedi.
Grossi, birkaç hafta önce orada olduğunu ve santralin çok yakınında çatışma çıktığını belirterek, “Dolayısıyla rahatlığa kapılamayız. Bilgilendirmeye ve bilgileri güncellemeye devam edeceğiz” diye konuştu.
Grossi ayrıca, Zaporojye Nükleer Güç Santrali’ndeki UAEK personeli ile özellikle sürekli temas halinde olduğunu vurguladı.