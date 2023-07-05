https://sputniknews.com.tr/20230705/turkiyede-yilin-ilk-yarisinda-yaklasik-53-bin-kez-deprem-yasandi-1073201770.html

Türkiye'de yılın ilk yarısında yaklaşık 53 bin kez deprem yaşandı

Türkiye'de yılın ilk yarısında yaklaşık 53 bin kez deprem yaşandı

Doç. Dr. Özmen, Türkiye'nin yılın ilk yarısında 52 bin 993 kez, 4 ve üzeri büyüklükte sarsıntı yaşadığını bildirdi. 05.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-05T15:54+0300

2023-07-05T15:54+0300

2023-07-05T15:55+0300

yaşam

deprem

türkiye

doğal afet

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

kahramanmaraş

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Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Afet Yönetimi Uzmanı Doç. Dr. Bülent Özmen, yaptığı açıklamada, dünyanın önemli deprem kuşaklarından biri olan 'Alp-Himalaya Deprem Kuşağı' üzerinde yer alan Türkiye'de çok sayıda deprem üretme potansiyeli olan fayın bulunduğunu, bu açıdan Türkiye'nin deprem tehlikesi ve deprem aktivitesi yüksek ülkeler arasında yer aldığını söyledi.Türkiye ve yakın civarında meydana gelen depremlerin, Avrupa'nın ikinci en büyük deprem gözlem istasyonuna sahip Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından işletilen 1143 deprem kayıt istasyonu ile gece-gündüz, 24 saat takip edilip kayıt altına alındığını aktaran Özmen, Türkiye tarihinin en büyük depremlerinin 6 Şubat'ta 04.17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde ve 13.24'de Kahramanmaraş Elbistan'da 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde görüldüğünü anımsattı.Bu iki büyük depremin de içinde yer aldığı Türkiye'nin Ocak-Haziran arasındaki deprem aktivitelerini değerlendiren Özmen, şöyle konuştu:Türkiye, günde 4 kez, 4 ve daha büyük depremle sallandıDoç. Dr. Bülent Özmen, 6 Şubat'ta yaşanan ve 11 ili etkileyen depremler dolayısıyla yerkürenin en fazla harekete şubat ve mart ayında maruz kaldığına işaret ederek, "AFAD verilerine göre, 2023'ün başından günümüze kadar geçen 6 aylık süreçte ülkemiz, günde dört kez 4 ve daha büyük bir depremle, üç günde bir kez de 5 ve daha büyük bir depremle sarsıldı" diye konuştu.Yılın altı ayında meydana gelen depremleri il bazında değerlendiren Özmen, "En fazla deprem 15 bin 866 deprem ile Kahramanmaraş'ta meydana geldi. Kahramanmaraş'ı 11 bin 199 deprem ile Malatya, 4 bin 543 deprem ile Adıyaman, 3 bin 508 deprem ile Adana ve 2 bin 721 deprem ile Hatay izledi. Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremden etkilenen 11 il dışındaki diğer illerde ise en fazla deprem, 1378 sarsıntıyla Çanakkale'de, 1281 ile Muğla'da ve 954 ile de İzmir'de yaşandı" ifadelerini kullandı. ​​​​​​​Afet Yönetimi ve İklim Değişikliği Bakanlığı önerisiGazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özmen, 6 Şubat'ta art arda meydana gelen bu büyüklükteki depremlerin dünyada örneğinin görülmediğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20230629/cevdet-yilmaz-kahramanmaras-afet-sonrasi-kalkinmanin-merkez-ussu-olarak-da-yerini-alacaktir-1073012821.html

kahramanmaraş

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deprem, türkiye, doğal afet, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), kahramanmaraş