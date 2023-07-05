https://sputniknews.com.tr/20230705/sarkici-asya-alizade-tekrar-gozaltina-alindi-1073199374.html

Şarkıcı Asya Alizade tekrar gözaltına alındı

Şarkıcı Asya Alizade tekrar gözaltına alındı

Kliplerinde uyuşturucu maddeyi özendirmek suçundan daha önce İstanbul’da gözaltına alınan rapçi Asya Alizade, ‘imza yükümlülüğünü’ ihlal ettiği gerekçesiyle bu... 05.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-05T15:06+0300

2023-07-05T15:06+0300

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türkiye

türkiye

uyuşturucu

asya alizade

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Kliplerinde uyuşturucu madde kullanımını özendirdiği iddiasıyla mayıs ayında yakalanan İran asıllı rapçi Asya Alizade, imza yükümlülüğünü ihlal ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklu bir kadının imza yükümlülüğünü ihlal ettiği bilgisi üzerine harekete geçti.Hakkında tahdit kodu bulunan Asya Alizade, Ataşehir'deki evinde gözaltına alındı.Emniyete götürülen Asya Alizade, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresine teslim edilecek.Kliplerinde uyuşturucu madde kullanımını özendirdiği iddia edilen İran asıllı rapçi Asya Alizade, mayıs ayında gözaltına alınmıştı.

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