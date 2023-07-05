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Şarkıcı Asya Alizade tekrar gözaltına alındı
Şarkıcı Asya Alizade tekrar gözaltına alındı
Kliplerinde uyuşturucu maddeyi özendirmek suçundan daha önce İstanbul’da gözaltına alınan rapçi Asya Alizade, ‘imza yükümlülüğünü’ ihlal ettiği gerekçesiyle bu... 05.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-05T15:06+0300
2023-07-05T15:25+0300
türkiye
türkiye
uyuşturucu
asya alizade
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Kliplerinde uyuşturucu madde kullanımını özendirdiği iddiasıyla mayıs ayında yakalanan İran asıllı rapçi Asya Alizade, imza yükümlülüğünü ihlal ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklu bir kadının imza yükümlülüğünü ihlal ettiği bilgisi üzerine harekete geçti.Hakkında tahdit kodu bulunan Asya Alizade, Ataşehir'deki evinde gözaltına alındı.Emniyete götürülen Asya Alizade, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresine teslim edilecek.Kliplerinde uyuşturucu madde kullanımını özendirdiği iddia edilen İran asıllı rapçi Asya Alizade, mayıs ayında gözaltına alınmıştı.
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türkiye, uyuşturucu, asya alizade
türkiye, uyuşturucu, asya alizade

Şarkıcı Asya Alizade tekrar gözaltına alındı

15:06 05.07.2023 (güncellendi: 15:25 05.07.2023)
© Fotoğraf : InstagramAsya Alizade
Asya Alizade - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2023
© Fotoğraf : Instagram
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Kliplerinde uyuşturucu maddeyi özendirmek suçundan daha önce İstanbul’da gözaltına alınan rapçi Asya Alizade, ‘imza yükümlülüğünü’ ihlal ettiği gerekçesiyle bu sabah ikinci kez gözaltına alındı. Alizade'nin sınır dışı edileceği bildirildi.
Kliplerinde uyuşturucu madde kullanımını özendirdiği iddiasıyla mayıs ayında yakalanan İran asıllı rapçi Asya Alizade, imza yükümlülüğünü ihlal ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklu bir kadının imza yükümlülüğünü ihlal ettiği bilgisi üzerine harekete geçti.
Hakkında tahdit kodu bulunan Asya Alizade, Ataşehir'deki evinde gözaltına alındı.
Emniyete götürülen Asya Alizade, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresine teslim edilecek.
Kliplerinde uyuşturucu madde kullanımını özendirdiği iddia edilen İran asıllı rapçi Asya Alizade, mayıs ayında gözaltına alınmıştı.
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