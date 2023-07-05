https://sputniknews.com.tr/20230705/rusyanin-denetimindeki-berdyansk-kentinde-patlamalar-yasandi-1073207691.html
Rusya’nın denetimindeki Berdyansk kentinde patlamalar yaşandı
Rusya’nın denetimindeki Berdyansk kentinde patlamalar yaşandı
Referandumla Ukrayna’dan ayrılıp Rusya bağlanan Zaporojye bölgesinin güneyindeki Berdyansk kentinde bir dizi patlama yaşandığı belirtildi. Berdyansk, geçen... 05.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-05T17:22+0300
2023-07-05T17:22+0300
2023-07-05T17:22+0300
ukrayna krizi
berdyansk
ukrayna
ukrayna krizi
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Avrupa’nın en büyük nükleer santrallerinden birinin bulunduğu Zaporojye bölgesinin Berdyank kentinde hava savunma sistemlerinin devreye girmesiyle bir dizi patlama yaşandığı belirtiliyor.Berdyansk idaresi, Ukrayna güçlerinin, sivillerin yaşadığı alanlara saldırı düzenlediğini, saldırılar karşısında hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini kaydetti.Berdyansk sakinlerinin, savunma sistemlerinin, Ukrayna tarafından fırlatılan roketleri havada vurdukları anları gözlemleyebildikleri belirtiliyor.Bununla beraber Berdyansk idarecileri, roket parçalarının düşmesiyle zarar gören insanlar ya da tahrip olan binalar olup olmadığını netleştirmeye çalıştıklarını kaydetti.
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berdyansk, ukrayna, ukrayna krizi
berdyansk, ukrayna, ukrayna krizi
Rusya’nın denetimindeki Berdyansk kentinde patlamalar yaşandı
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Referandumla Ukrayna’dan ayrılıp Rusya bağlanan Zaporojye bölgesinin güneyindeki Berdyansk kentinde bir dizi patlama yaşandığı belirtildi. Berdyansk, geçen sene şubat ayından beri Rusya güçlerinin denetiminde bulunuyor.
Avrupa’nın en büyük nükleer santrallerinden birinin bulunduğu Zaporojye bölgesinin Berdyank kentinde hava savunma sistemlerinin devreye girmesiyle bir dizi patlama yaşandığı belirtiliyor.
Berdyansk idaresi, Ukrayna güçlerinin, sivillerin yaşadığı alanlara saldırı düzenlediğini, saldırılar karşısında hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini kaydetti.
Berdyansk sakinlerinin, savunma sistemlerinin, Ukrayna tarafından fırlatılan roketleri havada vurdukları anları gözlemleyebildikleri belirtiliyor.
Bununla beraber Berdyansk idarecileri, roket parçalarının düşmesiyle zarar gören insanlar ya da tahrip olan binalar olup olmadığını netleştirmeye çalıştıklarını kaydetti.