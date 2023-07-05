https://sputniknews.com.tr/20230705/rusyanin-denetimindeki-berdyansk-kentinde-patlamalar-yasandi-1073207691.html

Rusya’nın denetimindeki Berdyansk kentinde patlamalar yaşandı

Rusya’nın denetimindeki Berdyansk kentinde patlamalar yaşandı

Referandumla Ukrayna’dan ayrılıp Rusya bağlanan Zaporojye bölgesinin güneyindeki Berdyansk kentinde bir dizi patlama yaşandığı belirtildi. Berdyansk, geçen... 05.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-05T17:22+0300

2023-07-05T17:22+0300

2023-07-05T17:22+0300

ukrayna krizi

berdyansk

ukrayna

ukrayna krizi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/1b/1072922359_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_e744729251de3c4a4897c5ddc5060b6a.jpg

Avrupa’nın en büyük nükleer santrallerinden birinin bulunduğu Zaporojye bölgesinin Berdyank kentinde hava savunma sistemlerinin devreye girmesiyle bir dizi patlama yaşandığı belirtiliyor.Berdyansk idaresi, Ukrayna güçlerinin, sivillerin yaşadığı alanlara saldırı düzenlediğini, saldırılar karşısında hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini kaydetti.Berdyansk sakinlerinin, savunma sistemlerinin, Ukrayna tarafından fırlatılan roketleri havada vurdukları anları gözlemleyebildikleri belirtiliyor.Bununla beraber Berdyansk idarecileri, roket parçalarının düşmesiyle zarar gören insanlar ya da tahrip olan binalar olup olmadığını netleştirmeye çalıştıklarını kaydetti.

berdyansk

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

berdyansk, ukrayna, ukrayna krizi