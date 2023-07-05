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https://sputniknews.com.tr/20230705/rus-buyukelci-antonov-abd-ukraynali-nazilere-acik-destegi-nedeniyle-kendini-rezil-etti-1073193572.html
Rus Büyükelçi Antonov: ABD, Ukraynalı Nazilere açık desteği nedeniyle kendini rezil etti
Rus Büyükelçi Antonov: ABD, Ukraynalı Nazilere açık desteği nedeniyle kendini rezil etti
Rusya’nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, ABD’nin Ukraynalı Nazileri açıkça destekleyerek utanç verici duruma düştüğünü belirtti. 05.07.2023, Sputnik Türkiye
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Ukraynalı aşırı milliyetçi Azov Taburu temsilcilerinin ABD’ye gelmesini ve Kongre üyeleri ile bir araya gelmesini yorumlayan Antonov, ABD’nin Ukraynalı Nazileri açıkça destekleyerek utanç verici duruma düştüğünü söyledi.Rus Büyükelçi, “Nazi Almanyası’nın yenilgisine katkıda bulunan bir ülkede Hitler ve Bandera'nın mirasçılarının nasıl onurlandırıldığına kayıtsız kalınamaz. Bu, İkinci Dünya Savaşı sırasında hayatlarını kaybeden Amerikalıların anısına ihanettir. Ukraynalı Nazilere verilen açık destek, Amerikan tarihinde silinmez bir utanç lekesi olarak kalacak” diye konuştu.Donbass’taki Rus nüfusa yönelik birçok suç işleyen teröristlerin şimdi ‘bir zamanlar otoritesi olan Stanford Üniversitesi'nde konuşma yaptığına’ dikkat çeken Antonov, sözlerini şöyle sürdürdü:“Şöyle bir soru ortaya çıkıyor, burada eğitim gören genç Amerikalılara ve yabancı öğrencilere nasıl bir dünya vizyonu aşılanmak isteniyor? Nazizmin yüceltilmesine tüm gücüyle karşı çıkmak insanlığın görevidir. Washington'u yorulmadan bu sorunu çözmeye çağırıyoruz. Ancak buna karşılık ‘Elbe'nin Ruhu’ anıtına çelenk bırakma töreni gibi anma etkinliklerinde bile saçma sapan yasaklarla karşılaşıyoruz.”
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rusya, ukrayna, antonov, anatoliy antonov, abd, azov taburu
rusya, ukrayna, antonov, anatoliy antonov, abd, azov taburu

Rus Büyükelçi Antonov: ABD, Ukraynalı Nazilere açık desteği nedeniyle kendini rezil etti

12:53 05.07.2023
© Sputnik / Илья ПиталевAnatoly Ivanovich Antonov
Anatoly Ivanovich Antonov - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2023
© Sputnik / Илья Питалев
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Rusya’nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, ABD’nin Ukraynalı Nazileri açıkça destekleyerek utanç verici duruma düştüğünü belirtti.
Ukraynalı aşırı milliyetçi Azov Taburu temsilcilerinin ABD’ye gelmesini ve Kongre üyeleri ile bir araya gelmesini yorumlayan Antonov, ABD’nin Ukraynalı Nazileri açıkça destekleyerek utanç verici duruma düştüğünü söyledi.
Rus Büyükelçi, “Nazi Almanyası’nın yenilgisine katkıda bulunan bir ülkede Hitler ve Bandera'nın mirasçılarının nasıl onurlandırıldığına kayıtsız kalınamaz. Bu, İkinci Dünya Savaşı sırasında hayatlarını kaybeden Amerikalıların anısına ihanettir. Ukraynalı Nazilere verilen açık destek, Amerikan tarihinde silinmez bir utanç lekesi olarak kalacak” diye konuştu.
Donbass’taki Rus nüfusa yönelik birçok suç işleyen teröristlerin şimdi ‘bir zamanlar otoritesi olan Stanford Üniversitesi'nde konuşma yaptığına’ dikkat çeken Antonov, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Şöyle bir soru ortaya çıkıyor, burada eğitim gören genç Amerikalılara ve yabancı öğrencilere nasıl bir dünya vizyonu aşılanmak isteniyor? Nazizmin yüceltilmesine tüm gücüyle karşı çıkmak insanlığın görevidir. Washington'u yorulmadan bu sorunu çözmeye çağırıyoruz. Ancak buna karşılık ‘Elbe'nin Ruhu’ anıtına çelenk bırakma töreni gibi anma etkinliklerinde bile saçma sapan yasaklarla karşılaşıyoruz.”
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