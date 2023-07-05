https://sputniknews.com.tr/20230705/rus-bilim-insani-iklim-kosullarindan-bagimsiz-olarak-her-bolgede-sebze-yetistirilebilir-1073207800.html

Rus bilim insanı: İklim koşullarından bağımsız olarak her bölgede sebze yetiştirilebilir

Rus bilim insanı: İklim koşullarından bağımsız olarak her bölgede sebze yetiştirilebilir

Rus bilim insanları, iklim koşullarından bağımsız olarak herhangi bir bölgede tarımsal sanayii geliştirmeye hazır. 05.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-05T22:13+0300

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Sebze ve mikro-yeşilliklerin yetiştirilebileceği dikey seralardan oluşan şehir çiftlikleri bu imkanı sağlıyor. Bu teknoloji, Timiryazev Devlet Tarım Üniversitesi’nden bir grup bilim insanı tarafından geliştirildi.Rus Devlet Tarım Üniversitesi Bitki Fizyolojisi Anabilim Dalı Başkanı Profesör İvan Tarakanov, Sputnik’e demecinde gelecekte kurak iklime sahip ülkelerde de kullanılabilecek şehir çiftliklerinin şu anda Kuzey Kutbu'nda uygulanmaya hazırlandığını söyledi.Şehir çiftliklerinin doğal ışık olmadan iç mekanlara kurulan küçük dikey seralardan oluştuğunu belirten Tarakanov, hem ışık hem de nem seviyesinin ve sıcaklığın tamamen biyoteknologlar tarafından kontrol edilmesinin önemli olduğuna vurgu yaparak, her bitki türünün aydınlatmanın rengi de dahil olmak üzere büyüme için özel gereksinimleri olduğunu ifade etti.Tarakanov, “Arktik için, özellikle deniz konteynerlerine dayalı küçük ölçekli şehir çiftlikleri tasarladık. Bu mobil çiftlikler, platforma konulabilir veya römorkla taşınarak ulaşılması zor veya herhangi uzak bir noktaya nakledilebilirler” dedi.Şehir çiftliklerinin portatif olmalarının sebze ve mikro bitkilerin tüketiciye mümkün olduğunca yakın bölgelerde yetiştirilmesine imkan tanıyacağına vurgu yapan Tarakanov, "LED teknolojisinin büyümesi ve gelişmesiyle, bitki büyümesini ve gelişimini yönetmede güçlü bir araca sahibiz. Bitkilerde biyokütle birikimini, biyosentezlerini etkileyebiliriz. Örneğin şifalı bitkilerde ihtiyacımız olan tıbbi bileşiklerin sentezini artırabiliriz. Ultraviyole ışığın eklenmesiyle, temel ilaç bileşiklerinin sentezini iki katına çıkarabiliriz” diye konuştu.Şehir çiftliklerinin yabancı analoglarında çoğunlukla LED'ler değil, sodyum lambaları kullanılıyor. Örneğin, marul ve mikro yeşillik yetiştirirken, bu tür aydınlatma iki kat daha fazla elektrik tükettiğinden, bitkilerin yanması ve aşırı ısınması riskini taşıyor.Kuzey Kutbu'nda, verimli toprakların olmadığı diğer bölgelerde olduğu gibi, sebze, üzümsü meyve ve mikro yeşilliklerin yetiştirilmesi mümkün. Rus bilim insanları, şehir çiftlikleri inşa etme deneyimini yabancı meslektaşlarıyla paylaşmaya hazır. Sonuçta, küçük dikey seralardaki bitkiler Arktik'te mahsül veriyorsa, kurak iklimlerde sebze yetiştirmek neden mümkün olmasın?

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Rus bilim insanı: İklim koşullarından bağımsız olarak her bölgede sebze yetiştirilebilir Rus bilim insanı: İklim koşullarından bağımsız olarak her bölgede sebze yetiştirilebilir 2023-07-05T22:13+0300 true PT0M10S

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video, bitki, rusya, arktik, bilim, led ışıkları