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https://sputniknews.com.tr/20230705/rus-bilim-insani-iklim-kosullarindan-bagimsiz-olarak-her-bolgede-sebze-yetistirilebilir-1073207800.html
Rus bilim insanı: İklim koşullarından bağımsız olarak her bölgede sebze yetiştirilebilir
Rus bilim insanı: İklim koşullarından bağımsız olarak her bölgede sebze yetiştirilebilir
Rus bilim insanları, iklim koşullarından bağımsız olarak herhangi bir bölgede tarımsal sanayii geliştirmeye hazır. 05.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-05T22:13+0300
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bitki
dünya
rusya
arktik
bilim
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Sebze ve mikro-yeşilliklerin yetiştirilebileceği dikey seralardan oluşan şehir çiftlikleri bu imkanı sağlıyor. Bu teknoloji, Timiryazev Devlet Tarım Üniversitesi’nden bir grup bilim insanı tarafından geliştirildi.Rus Devlet Tarım Üniversitesi Bitki Fizyolojisi Anabilim Dalı Başkanı Profesör İvan Tarakanov, Sputnik’e demecinde gelecekte kurak iklime sahip ülkelerde de kullanılabilecek şehir çiftliklerinin şu anda Kuzey Kutbu'nda uygulanmaya hazırlandığını söyledi.Şehir çiftliklerinin doğal ışık olmadan iç mekanlara kurulan küçük dikey seralardan oluştuğunu belirten Tarakanov, hem ışık hem de nem seviyesinin ve sıcaklığın tamamen biyoteknologlar tarafından kontrol edilmesinin önemli olduğuna vurgu yaparak, her bitki türünün aydınlatmanın rengi de dahil olmak üzere büyüme için özel gereksinimleri olduğunu ifade etti.Tarakanov, “Arktik için, özellikle deniz konteynerlerine dayalı küçük ölçekli şehir çiftlikleri tasarladık. Bu mobil çiftlikler, platforma konulabilir veya römorkla taşınarak ulaşılması zor veya herhangi uzak bir noktaya nakledilebilirler” dedi.Şehir çiftliklerinin portatif olmalarının sebze ve mikro bitkilerin tüketiciye mümkün olduğunca yakın bölgelerde yetiştirilmesine imkan tanıyacağına vurgu yapan Tarakanov, "LED teknolojisinin büyümesi ve gelişmesiyle, bitki büyümesini ve gelişimini yönetmede güçlü bir araca sahibiz. Bitkilerde biyokütle birikimini, biyosentezlerini etkileyebiliriz. Örneğin şifalı bitkilerde ihtiyacımız olan tıbbi bileşiklerin sentezini artırabiliriz. Ultraviyole ışığın eklenmesiyle, temel ilaç bileşiklerinin sentezini iki katına çıkarabiliriz” diye konuştu.Şehir çiftliklerinin yabancı analoglarında çoğunlukla LED'ler değil, sodyum lambaları kullanılıyor. Örneğin, marul ve mikro yeşillik yetiştirirken, bu tür aydınlatma iki kat daha fazla elektrik tükettiğinden, bitkilerin yanması ve aşırı ısınması riskini taşıyor.Kuzey Kutbu'nda, verimli toprakların olmadığı diğer bölgelerde olduğu gibi, sebze, üzümsü meyve ve mikro yeşilliklerin yetiştirilmesi mümkün. Rus bilim insanları, şehir çiftlikleri inşa etme deneyimini yabancı meslektaşlarıyla paylaşmaya hazır. Sonuçta, küçük dikey seralardaki bitkiler Arktik'te mahsül veriyorsa, kurak iklimlerde sebze yetiştirmek neden mümkün olmasın?
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Rus bilim insanı: İklim koşullarından bağımsız olarak her bölgede sebze yetiştirilebilir
Rus bilim insanı: İklim koşullarından bağımsız olarak her bölgede sebze yetiştirilebilir
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video, bitki, rusya, arktik, bilim, led ışıkları
video, bitki, rusya, arktik, bilim, led ışıkları

Rus bilim insanı: İklim koşullarından bağımsız olarak her bölgede sebze yetiştirilebilir

22:13 05.07.2023
© SputnikRus bilim insanı: İklim koşullarından bağımsız olarak her bölgede sebze yetiştirilebilir
Rus bilim insanı: İklim koşullarından bağımsız olarak her bölgede sebze yetiştirilebilir - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2023
© Sputnik
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Rus bilim insanları, iklim koşullarından bağımsız olarak herhangi bir bölgede tarımsal sanayii geliştirmeye hazır.
Sebze ve mikro-yeşilliklerin yetiştirilebileceği dikey seralardan oluşan şehir çiftlikleri bu imkanı sağlıyor. Bu teknoloji, Timiryazev Devlet Tarım Üniversitesi’nden bir grup bilim insanı tarafından geliştirildi.
© Sputnik
Rus Devlet Tarım Üniversitesi Bitki Fizyolojisi Anabilim Dalı Başkanı Profesör İvan Tarakanov, Sputnik’e demecinde gelecekte kurak iklime sahip ülkelerde de kullanılabilecek şehir çiftliklerinin şu anda Kuzey Kutbu'nda uygulanmaya hazırlandığını söyledi.
© SputnikRus bilim insanı: İklim koşullarından bağımsız olarak her bölgede sebze yetiştirilebilir
Rus bilim insanı: İklim koşullarından bağımsız olarak her bölgede sebze yetiştirilebilir - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2023
Rus bilim insanı: İklim koşullarından bağımsız olarak her bölgede sebze yetiştirilebilir
© Sputnik
Şehir çiftliklerinin doğal ışık olmadan iç mekanlara kurulan küçük dikey seralardan oluştuğunu belirten Tarakanov, hem ışık hem de nem seviyesinin ve sıcaklığın tamamen biyoteknologlar tarafından kontrol edilmesinin önemli olduğuna vurgu yaparak, her bitki türünün aydınlatmanın rengi de dahil olmak üzere büyüme için özel gereksinimleri olduğunu ifade etti.
Tarakanov, “Arktik için, özellikle deniz konteynerlerine dayalı küçük ölçekli şehir çiftlikleri tasarladık. Bu mobil çiftlikler, platforma konulabilir veya römorkla taşınarak ulaşılması zor veya herhangi uzak bir noktaya nakledilebilirler” dedi.
© SputnikRus bilim insanı: İklim koşullarından bağımsız olarak her bölgede sebze yetiştirilebilir
Rus bilim insanı: İklim koşullarından bağımsız olarak her bölgede sebze yetiştirilebilir - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2023
Rus bilim insanı: İklim koşullarından bağımsız olarak her bölgede sebze yetiştirilebilir
© Sputnik
Şehir çiftliklerinin portatif olmalarının sebze ve mikro bitkilerin tüketiciye mümkün olduğunca yakın bölgelerde yetiştirilmesine imkan tanıyacağına vurgu yapan Tarakanov, "LED teknolojisinin büyümesi ve gelişmesiyle, bitki büyümesini ve gelişimini yönetmede güçlü bir araca sahibiz. Bitkilerde biyokütle birikimini, biyosentezlerini etkileyebiliriz. Örneğin şifalı bitkilerde ihtiyacımız olan tıbbi bileşiklerin sentezini artırabiliriz. Ultraviyole ışığın eklenmesiyle, temel ilaç bileşiklerinin sentezini iki katına çıkarabiliriz” diye konuştu.
© SputnikRus bilim insanı: İklim koşullarından bağımsız olarak her bölgede sebze yetiştirilebilir
Rus bilim insanı: İklim koşullarından bağımsız olarak her bölgede sebze yetiştirilebilir - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2023
Rus bilim insanı: İklim koşullarından bağımsız olarak her bölgede sebze yetiştirilebilir
© Sputnik
Şehir çiftliklerinin yabancı analoglarında çoğunlukla LED'ler değil, sodyum lambaları kullanılıyor. Örneğin, marul ve mikro yeşillik yetiştirirken, bu tür aydınlatma iki kat daha fazla elektrik tükettiğinden, bitkilerin yanması ve aşırı ısınması riskini taşıyor.
© SputnikRus bilim insanı: İklim koşullarından bağımsız olarak her bölgede sebze yetiştirilebilir
Rus bilim insanı: İklim koşullarından bağımsız olarak her bölgede sebze yetiştirilebilir - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2023
Rus bilim insanı: İklim koşullarından bağımsız olarak her bölgede sebze yetiştirilebilir
© Sputnik
Kuzey Kutbu'nda, verimli toprakların olmadığı diğer bölgelerde olduğu gibi, sebze, üzümsü meyve ve mikro yeşilliklerin yetiştirilmesi mümkün. Rus bilim insanları, şehir çiftlikleri inşa etme deneyimini yabancı meslektaşlarıyla paylaşmaya hazır. Sonuçta, küçük dikey seralardaki bitkiler Arktik'te mahsül veriyorsa, kurak iklimlerde sebze yetiştirmek neden mümkün olmasın?
© SputnikRus bilim insanı: İklim koşullarından bağımsız olarak her bölgede sebze yetiştirilebilir
Rus bilim insanı: İklim koşullarından bağımsız olarak her bölgede sebze yetiştirilebilir - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2023
Rus bilim insanı: İklim koşullarından bağımsız olarak her bölgede sebze yetiştirilebilir
© Sputnik
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