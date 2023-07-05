https://sputniknews.com.tr/20230705/putin-derbent-ziyareti-sirasinda-kendisini-goremedigi-icin-uzulen-kizla-kremlinde-bulustu-1073212971.html
Putin, Derbent ziyareti sırasında kendisini göremediği için üzülen kızla Kremlin'de buluştu
Putin, Derbent ziyareti sırasında kendisini göremediği için üzülen kızla Kremlin'de buluştu
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Cumhuriyeti’nin Derbent kentini ziyareti sırasında kendisini göremediği için üzülen... 05.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-05T19:55+0300
2023-07-05T19:55+0300
2023-07-05T19:55+0300
dünya
derbent
vladimir putin
kız çocuğu
rusya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/1a/1072897947_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_461caf5ece46b3d0946bd39c19a36d74.jpg
Rusya lideri Vladimir Putin, Derbent ziyareti sırasında kendisini göremediği için üzülen kız çocuğuyla görüştü.Putin, Raisat ile sohbeti sırasında "Derbent'ten ayrıldığımda Moskova'ya geldim, bana ağladığın fotoğrafı gösterdiler. Maalesef alanda bulunan her insanla konuşamayacağım açık, ancak yine de senin tepkin beni duygulandırdı. Moskova'dan çok sık ayrılamadığım için seni annem ve babamla birlikte davet etmeye karar verdim” dedi.Annesi Kultum ve babası Ahmet Akipov ile birlikte Kremlin'e gelen Raisat’ı Putin, çalıştığı yeri gösterdikten sonra birlikte çay içmeye davet etti.Çay sohbeti sırasında çocuğun ebeveynleriyle Derbent hakkında konuşan Putin, onlara ne iş yaptıklarını, kaç çocukları olduğunu sordu. Sohbetin ardından Rus lider konuklarına hatıra olarak Kremlin’i anlatan imzalı bir kitap hediye etti.
derbent
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/1a/1072897947_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_951954199bd8826e8955153b7888e5ae.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
derbent, vladimir putin, kız çocuğu, rusya
derbent, vladimir putin, kız çocuğu, rusya
Putin, Derbent ziyareti sırasında kendisini göremediği için üzülen kızla Kremlin'de buluştu
Abone ol
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Cumhuriyeti’nin Derbent kentini ziyareti sırasında kendisini göremediği için üzülen Raisat Akipova'yı Kremlin'e davet etti.
Rusya lideri Vladimir Putin, Derbent ziyareti sırasında kendisini göremediği için üzülen kız çocuğuyla görüştü.
Putin, Raisat ile sohbeti sırasında "Derbent'ten ayrıldığımda Moskova'ya geldim, bana ağladığın fotoğrafı gösterdiler. Maalesef alanda bulunan her insanla konuşamayacağım açık, ancak yine de senin tepkin beni duygulandırdı. Moskova'dan çok sık ayrılamadığım için seni annem ve babamla birlikte davet etmeye karar verdim” dedi.
Annesi Kultum ve babası Ahmet Akipov ile birlikte Kremlin'e gelen Raisat’ı Putin, çalıştığı yeri gösterdikten sonra birlikte çay içmeye davet etti.
Çay sohbeti sırasında çocuğun ebeveynleriyle Derbent hakkında konuşan Putin, onlara ne iş yaptıklarını, kaç çocukları olduğunu sordu. Sohbetin ardından Rus lider konuklarına hatıra olarak Kremlin’i anlatan imzalı bir kitap hediye etti.