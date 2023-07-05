https://sputniknews.com.tr/20230705/putin-derbent-ziyareti-sirasinda-kendisini-goremedigi-icin-uzulen-kizla-kremlinde-bulustu-1073212971.html

Putin, Derbent ziyareti sırasında kendisini göremediği için üzülen kızla Kremlin'de buluştu

Putin, Derbent ziyareti sırasında kendisini göremediği için üzülen kızla Kremlin'de buluştu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Cumhuriyeti’nin Derbent kentini ziyareti sırasında kendisini göremediği için üzülen... 05.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-05T19:55+0300

2023-07-05T19:55+0300

2023-07-05T19:55+0300

dünya

derbent

vladimir putin

kız çocuğu

rusya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/1a/1072897947_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_461caf5ece46b3d0946bd39c19a36d74.jpg

Rusya lideri Vladimir Putin, Derbent ziyareti sırasında kendisini göremediği için üzülen kız çocuğuyla görüştü.Putin, Raisat ile sohbeti sırasında "Derbent'ten ayrıldığımda Moskova'ya geldim, bana ağladığın fotoğrafı gösterdiler. Maalesef alanda bulunan her insanla konuşamayacağım açık, ancak yine de senin tepkin beni duygulandırdı. Moskova'dan çok sık ayrılamadığım için seni annem ve babamla birlikte davet etmeye karar verdim” dedi.Annesi Kultum ve babası Ahmet Akipov ile birlikte Kremlin'e gelen Raisat’ı Putin, çalıştığı yeri gösterdikten sonra birlikte çay içmeye davet etti.Çay sohbeti sırasında çocuğun ebeveynleriyle Derbent hakkında konuşan Putin, onlara ne iş yaptıklarını, kaç çocukları olduğunu sordu. Sohbetin ardından Rus lider konuklarına hatıra olarak Kremlin’i anlatan imzalı bir kitap hediye etti.

derbent

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

derbent, vladimir putin, kız çocuğu, rusya