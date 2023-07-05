Putin, Derbent ziyareti sırasında kendisini göremediği için üzülen kızla Kremlin'de buluştu

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ANKARA'DAN HABER VAR
Türkiye'deki göçmen sorunu Fransa boyutuna taşınır mı?
09:02
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
TÜRKİYE'Yİ HÜZNE BOĞAN SANATÇI
Beyaz Saray’ı nasıl eleştirmişti?
14:33
7 dk
ANKARA FARKI
Fransa'da yaşanan olaylar Ukrayna'da izlenen politikaların bir yansıması mı?
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Avrupa’da genel bir faşistleşme süreci var’
16:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
AKŞAM POSTASI
CHP’de değişim rüzgarı
17:05
85 dk
EDEBİYATIN GÜÇLÜ KADINI
Hangi şairler ona hayrandı?
18:33
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
20:00
3 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Tarihe adını altın harflerle yazdıran Kaptan-ı Derya
20:27
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
21:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANLAT BANA
Meliha Okur'la Anlat Bana
15:01
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
7 dk
AKŞAM POSTASI
Ekonomiden gelen sinyaller
17:07
89 dk
TARİHTE BUGÜN
Dünya aylarca o koyunu konuştu
18:45
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
20:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
21:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230705/putin-derbent-ziyareti-sirasinda-kendisini-goremedigi-icin-uzulen-kizla-kremlinde-bulustu-1073212971.html
Putin, Derbent ziyareti sırasında kendisini göremediği için üzülen kızla Kremlin'de buluştu
Putin, Derbent ziyareti sırasında kendisini göremediği için üzülen kızla Kremlin'de buluştu
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Cumhuriyeti’nin Derbent kentini ziyareti sırasında kendisini göremediği için üzülen... 05.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-05T19:55+0300
2023-07-05T19:55+0300
dünya
derbent
vladimir putin
kız çocuğu
rusya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/1a/1072897947_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_461caf5ece46b3d0946bd39c19a36d74.jpg
Rusya lideri Vladimir Putin, Derbent ziyareti sırasında kendisini göremediği için üzülen kız çocuğuyla görüştü.Putin, Raisat ile sohbeti sırasında "Derbent'ten ayrıldığımda Moskova'ya geldim, bana ağladığın fotoğrafı gösterdiler. Maalesef alanda bulunan her insanla konuşamayacağım açık, ancak yine de senin tepkin beni duygulandırdı. Moskova'dan çok sık ayrılamadığım için seni annem ve babamla birlikte davet etmeye karar verdim” dedi.Annesi Kultum ve babası Ahmet Akipov ile birlikte Kremlin'e gelen Raisat’ı Putin, çalıştığı yeri gösterdikten sonra birlikte çay içmeye davet etti.Çay sohbeti sırasında çocuğun ebeveynleriyle Derbent hakkında konuşan Putin, onlara ne iş yaptıklarını, kaç çocukları olduğunu sordu. Sohbetin ardından Rus lider konuklarına hatıra olarak Kremlin’i anlatan imzalı bir kitap hediye etti.
derbent
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/1a/1072897947_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_951954199bd8826e8955153b7888e5ae.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
derbent, vladimir putin, kız çocuğu, rusya
derbent, vladimir putin, kız çocuğu, rusya

Putin, Derbent ziyareti sırasında kendisini göremediği için üzülen kızla Kremlin'de buluştu

19:55 05.07.2023
© Sputnik / Гавриил Григоров / Multimedya arşivine gidinRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2023
© Sputnik / Гавриил Григоров
/
Multimedya arşivine gidin
Abone olTelegram
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Cumhuriyeti’nin Derbent kentini ziyareti sırasında kendisini göremediği için üzülen Raisat Akipova'yı Kremlin'e davet etti.
Rusya lideri Vladimir Putin, Derbent ziyareti sırasında kendisini göremediği için üzülen kız çocuğuyla görüştü.
Putin, Raisat ile sohbeti sırasında "Derbent'ten ayrıldığımda Moskova'ya geldim, bana ağladığın fotoğrafı gösterdiler. Maalesef alanda bulunan her insanla konuşamayacağım açık, ancak yine de senin tepkin beni duygulandırdı. Moskova'dan çok sık ayrılamadığım için seni annem ve babamla birlikte davet etmeye karar verdim” dedi.
Annesi Kultum ve babası Ahmet Akipov ile birlikte Kremlin'e gelen Raisat’ı Putin, çalıştığı yeri gösterdikten sonra birlikte çay içmeye davet etti.
Çay sohbeti sırasında çocuğun ebeveynleriyle Derbent hakkında konuşan Putin, onlara ne iş yaptıklarını, kaç çocukları olduğunu sordu. Sohbetin ardından Rus lider konuklarına hatıra olarak Kremlin’i anlatan imzalı bir kitap hediye etti.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала