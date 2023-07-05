https://sputniknews.com.tr/20230705/peskov-zaporojye-nukleer-santraline-kiev-rejimi-tarafindan-buyuk-bir-sabotaj-tehdidi-soz-konusu-1073197138.html

Kremlin: Zaporojye nükleer santraline Kiev rejimi tarafından büyük bir sabotaj tehdidi söz konusu

Kremlin: Zaporojye nükleer santraline Kiev rejimi tarafından büyük bir sabotaj tehdidi söz konusu

Kremlin Sözcüsü Peskov, Kiev rejimi tarafından Zaporojye Nükleer Güç Santrali’ne (NGS) yönelik sonuçları felakete yol açabilecek büyük bir sabotaj tehdidi söz... 05.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-05T14:12+0300

2023-07-05T14:12+0300

2023-07-05T14:15+0300

ukrayna krizi

dmitriy peskov

ukrayna

rusya

tahıl anlaşması

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında Kiev rejimi tarafından Zaporojye NGS’ye yönelik sonuçları felaketle yol açabilecek büyük bir sabotaj tehdidi söz konusu olduğunu söyledi.Kiev’in Zaporojye NGS’ne hassas silahlar ve ‘kamikaze’ tipi insansız hava araçları kullanarak saldırabileceği, ayrıca radyoaktif atıklarla doldurulmuş savaş başlıklı Toçka-U füzesi ile vurmayı planladığı yönündeki haberleri gazetecilere yorumlayan Peskov, şöyle konuştu:‘Kiev, Kahovka HES’ni havaya uçurarak hiçbir şeyden kaçınmadığını gösterdi’Kremlin Sözcüsü, “Kiev rejimi hiçbir şeyden kaçınmamaya hazır olduğunu defalarca gösterdi. Çok kısa süre önce Kahovka Hidroelektrik Santrali’nin korkunç sonuçlarıyla birlikte havaya uçurulması şeklinde bunu gördük. Bu nedenle elbette buna karşı tüm önlemler alınmaktadır” ifadelerini kullandı.‘Tahıl anlaşmasının uzatılması için henüz bir neden yok, ancak hala zaman var’Uzatma süresinin 18 Temmuz’da sona erecek olan Tahıl Koridoru Anlaşması ile ilgili soruları da yanıtlayan Peskov, şunları söyledi:

https://sputniknews.com.tr/20230705/ukrayna-yine-rusyanin-sinirdaki-yerlesim-yerlerine-saldiri-duzenledi-1073191149.html

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dmitriy peskov, ukrayna, rusya, tahıl anlaşması