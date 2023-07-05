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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230705/peskov-zaporojye-nukleer-santraline-kiev-rejimi-tarafindan-buyuk-bir-sabotaj-tehdidi-soz-konusu-1073197138.html
Kremlin: Zaporojye nükleer santraline Kiev rejimi tarafından büyük bir sabotaj tehdidi söz konusu
Kremlin: Zaporojye nükleer santraline Kiev rejimi tarafından büyük bir sabotaj tehdidi söz konusu
Kremlin Sözcüsü Peskov, Kiev rejimi tarafından Zaporojye Nükleer Güç Santrali’ne (NGS) yönelik sonuçları felakete yol açabilecek büyük bir sabotaj tehdidi söz... 05.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-05T14:12+0300
2023-07-05T14:15+0300
ukrayna krizi
dmitriy peskov
ukrayna
rusya
tahıl anlaşması
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında Kiev rejimi tarafından Zaporojye NGS’ye yönelik sonuçları felaketle yol açabilecek büyük bir sabotaj tehdidi söz konusu olduğunu söyledi.Kiev’in Zaporojye NGS’ne hassas silahlar ve ‘kamikaze’ tipi insansız hava araçları kullanarak saldırabileceği, ayrıca radyoaktif atıklarla doldurulmuş savaş başlıklı Toçka-U füzesi ile vurmayı planladığı yönündeki haberleri gazetecilere yorumlayan Peskov, şöyle konuştu:‘Kiev, Kahovka HES’ni havaya uçurarak hiçbir şeyden kaçınmadığını gösterdi’Kremlin Sözcüsü, “Kiev rejimi hiçbir şeyden kaçınmamaya hazır olduğunu defalarca gösterdi. Çok kısa süre önce Kahovka Hidroelektrik Santrali’nin korkunç sonuçlarıyla birlikte havaya uçurulması şeklinde bunu gördük. Bu nedenle elbette buna karşı tüm önlemler alınmaktadır” ifadelerini kullandı.‘Tahıl anlaşmasının uzatılması için henüz bir neden yok, ancak hala zaman var’Uzatma süresinin 18 Temmuz’da sona erecek olan Tahıl Koridoru Anlaşması ile ilgili soruları da yanıtlayan Peskov, şunları söyledi:
https://sputniknews.com.tr/20230705/ukrayna-yine-rusyanin-sinirdaki-yerlesim-yerlerine-saldiri-duzenledi-1073191149.html
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dmitriy peskov, ukrayna, rusya, tahıl anlaşması
dmitriy peskov, ukrayna, rusya, tahıl anlaşması

Kremlin: Zaporojye nükleer santraline Kiev rejimi tarafından büyük bir sabotaj tehdidi söz konusu

14:12 05.07.2023 (güncellendi: 14:15 05.07.2023)
© Sputnik / РИА НовостиZaporojye NGS
Zaporojye NGS - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2023
© Sputnik / РИА Новости
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Kiev rejimi tarafından Zaporojye Nükleer Güç Santrali’ne (NGS) yönelik sonuçları felakete yol açabilecek büyük bir sabotaj tehdidi söz konusu olduğunu belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında Kiev rejimi tarafından Zaporojye NGS’ye yönelik sonuçları felaketle yol açabilecek büyük bir sabotaj tehdidi söz konusu olduğunu söyledi.
Kiev’in Zaporojye NGS’ne hassas silahlar ve ‘kamikaze’ tipi insansız hava araçları kullanarak saldırabileceği, ayrıca radyoaktif atıklarla doldurulmuş savaş başlıklı Toçka-U füzesi ile vurmayı planladığı yönündeki haberleri gazetecilere yorumlayan Peskov, şöyle konuştu:
“Durum oldukça gergin. Kiev rejiminin sabotaj tehdidi gerçekten çok büyük. Sonuçları felakete yol açabilecek sabotaj.”

‘Kiev, Kahovka HES’ni havaya uçurarak hiçbir şeyden kaçınmadığını gösterdi’

Kremlin Sözcüsü, “Kiev rejimi hiçbir şeyden kaçınmamaya hazır olduğunu defalarca gösterdi. Çok kısa süre önce Kahovka Hidroelektrik Santrali’nin korkunç sonuçlarıyla birlikte havaya uçurulması şeklinde bunu gördük. Bu nedenle elbette buna karşı tüm önlemler alınmaktadır” ifadelerini kullandı.

‘Tahıl anlaşmasının uzatılması için henüz bir neden yok, ancak hala zaman var’

Uzatma süresinin 18 Temmuz’da sona erecek olan Tahıl Koridoru Anlaşması ile ilgili soruları da yanıtlayan Peskov, şunları söyledi:
“(Tahıl anlaşmasının uzatılması ya da uzatılmamasına ilişkin) kararı henüz resmi olarak açıklamadık. Kararı vakitlice duyuracağız. Hala zaman var. Ayrıca anlaşmaların ülkemizi ilgilendiren kısmının yerine getirilmesi için de hala vakit var. Şimdiye kadar bu kısım yerine getirilmesi, dolayısıyla şu anda maalesef bu anlaşmayı uzatmak için pek fazla gerekçe görünmüyor.”
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