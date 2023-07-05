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Milli yüzücü Merve Tuncel, Gençler Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandı
Milli yüzücü Merve Tuncel, Gençler Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandı
Milli sporcu Merve Tuncel, Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda kadınlar 1500 metre serbest stilde altın madalya elde etti. 05.07.2023, Sputnik Türkiye
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merve tuncel
yüzme
yüzme yarışı
sırbistan
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Türkiye Yüzme Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Merve Tuncel, başkent Belgrad'da düzenlenen organizasyonda 1500 metre serbest stilde finale yükseldi.Finalde 16.18.53'lük derecesiyle altın madalya kazanan Merve, bu mesafede üst üste 3. kez Avrupa şampiyonu oldu.
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merve tuncel, yüzme, yüzme yarışı, sırbistan
merve tuncel, yüzme, yüzme yarışı, sırbistan

Milli yüzücü Merve Tuncel, Gençler Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

23:03 05.07.2023
© AA / Aleksandar DjorovicMerve Tuncel
Merve Tuncel - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2023
© AA / Aleksandar Djorovic
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Milli sporcu Merve Tuncel, Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda kadınlar 1500 metre serbest stilde altın madalya elde etti.
Türkiye Yüzme Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Merve Tuncel, başkent Belgrad'da düzenlenen organizasyonda 1500 metre serbest stilde finale yükseldi.
Finalde 16.18.53'lük derecesiyle altın madalya kazanan Merve, bu mesafede üst üste 3. kez Avrupa şampiyonu oldu.
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