https://sputniknews.com.tr/20230705/meteoroloji-saat-vererek-uyardi-cok-sayida-il-icin-saganak-alarmi-1073182177.html

Meteoroloji saat vererek uyardı: Çok sayıda il için 'sağanak' alarmı

Meteoroloji saat vererek uyardı: Çok sayıda il için 'sağanak' alarmı

Meteoroloji, hava durumu raporunu paylaştı. Erzurum, Kars, Ardahan, Bolu, Eskişehir, Bilecik ve Kütahya çevrelerinde yağış bekleniyor. Yağışların, öğle... 05.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-05T06:26+0300

2023-07-05T06:26+0300

2023-07-05T06:26+0300

türkiye

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istanbul hava durumu

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 5 Haziran’a ilişkin hava durumu tahmin raporu yayımlandı. Son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Erzurum, Kars, Ardahan, Bolu, Sakarya'nın güneyi, Bursa'nın doğusu, Eskişehir, Bilecik ve Kütahya çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin açık geçeceği tahmin ediliyor.MARMARAAz bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra , Bilecik çevreleri ile Sakarya'nın güneyi ve Bursa'nın doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BURSA °C, 33°CAz bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıEDİRNE °C, 35°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL °C, 31°CAz bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutluKOCAELİ °C, 33°CParçalı ve az bulutluEGEAz bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Kütahya çevrelerinin öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 32°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ °C, 39°CParçalı ve az bulutluİZMİR °C, 32°CAz bulutlu ve açıkMUĞLA °C, 35°CAz bulutlu ve açıkAKDENİZAz bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 34°CAz bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Toroslar mevkii kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA °C, 30°CAz bulutlu ve açıkISPARTA °C, 34°CParçalı ve az bulutluMERSİN °C, 32°CAz bulutlu ve açıkİÇ ANADOLUAz bulutlu ve açık zamanla kuzeybatısının parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Eskişehir çevrelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 33°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR °C, 35°CParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKAYSERİ °C, 34°CParçalı ve az bulutluKONYA °C, 35°CParçalı ve az bulutluBATI KARADENİZParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 31°CParçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKASTAMONU °C, 32°CParçalı ve az bulutluSİNOP °C, 29°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK °C, 27°CParçalı ve az bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.RİZE 19°C, 28°CAz bulutlu ve açıkSAMSUN 20°C, 29°CParçalı ve az bulutluTOKAT 16°C, 32°CParçalı ve az bulutluTRABZON 20°C, 27°CAz bulutlu ve açıkDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars, Ardahan ve Erzurum çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 23°CParçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıIĞDIR °C, 32°CParçalı ve az bulutluMALATYA °C, 35°CAz bulutlu ve açıkVAN °C, 27°CAz bulutlu ve açıkGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 41°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 40°CAz bulutlu ve açıkMARDİN °C, 38°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 41°CAz bulutlu ve açık

https://sputniknews.com.tr/20230704/meteorolojiden-cok-sayida-il-icin-saganak-uyarisi-saat-verildi-1073136624.html

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