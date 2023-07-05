https://sputniknews.com.tr/20230705/maltepe-belediye-baskanina-silahli-saldiri-girisimi-1073203804.html

Maltepe Belediye Başkanı'na silahlı saldırı girişimi

Maltepe Belediye Başkanı'na silahlı saldırı girişimi

İstanbul'da Maltepe Belediyesi binasından silah sesleri yükseldi. Maltepe Belediye Başkanı Kılıç'ın odasında ateş eden ve isminin Fevzi P. olduğu öğrenilen... 05.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-05T16:32+0300

2023-07-05T16:32+0300

2023-07-05T16:32+0300

yaşam

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maltepe belediyesi

silahlı saldırı

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Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ile görüşen müteahhit Fevzi P., silahıyla defalarca ateş etti.Olay saat 15.00 sıralarında Maltepe Belediye Başkanlığı binasında meydana geldi. İddiaya göre 60 yaşındaki müteahhit Fevzi P., Maltepe Belediyesi binasına gelerek 8. kattaki belediye başkanı Ali Kılıç'ın odasına girdi.Fevzi P., Kılıç ile bir süre konuştuktan sonra yanında bulunan silahıyla ateş etti. İhbar üzerine binaya polis ekipleri sevk edildi. Olayın ardından merdivenlerden inerek uzaklaşmaya çalışan Fevzi P., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.7-8 el ateş açtığı belirtilen şüpheli, Asayiş Büro Amirliği'ne götürülürken yaşanan olayla ilgili inceleme başlatıldı. Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise, "Belediyemize yönelik silahlı saldırı gerçekleştirilmiştir. Saldırgan psikolojik sorunları olduğunu bu sebeple saldırıyı gerçekleştirdiğini ifade etmiştir. Suç unsurları etkisiz hale getirilerek, saldırgan emniyet güçlerine teslim edilmiştir. Herhangi bir yaralanma ya da olumsuzluk söz konusu değildir. Olay kontrol altındadır. Emniyetteki süreci yakından takip ettiğimizi belirtir, kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

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maltepe, maltepe belediyesi, silahlı saldırı