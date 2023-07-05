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İYİ Parti lideri Akşener, Gelecek Partisi lideri Davutoğlu ile görüştü
İYİ Parti lideri Akşener, Gelecek Partisi lideri Davutoğlu ile görüştü
İYİ Parti lideri Meral Akşener, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu ile bir araya geldi. 05.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-05T22:31+0300
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politika
iyi parti
gelecek partisi
ahmet davutoğlu
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile İYİ Parti Genel Merkezi'nde görüştü. Görüşmeye dair bir açıklama yapılmadı.
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iyi parti, gelecek partisi, ahmet davutoğlu, meral akşener
iyi parti, gelecek partisi, ahmet davutoğlu, meral akşener

İYİ Parti lideri Akşener, Gelecek Partisi lideri Davutoğlu ile görüştü

22:31 05.07.2023
© İHA / İHA-AW928394İYİ Parti lideri Meral Akşener, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu ile görüştü.
İYİ Parti lideri Meral Akşener, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu ile görüştü. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2023
© İHA / İHA-AW928394
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İYİ Parti lideri Meral Akşener, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu ile bir araya geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile İYİ Parti Genel Merkezi'nde görüştü. Görüşmeye dair bir açıklama yapılmadı.
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