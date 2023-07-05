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SON DAKİKA | Teklif TBMM'de: En düşük memur maaşı ve seyyanen zam tutarı açıklandı
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https://sputniknews.com.tr/20230705/istanbulda-isid-operasyonu-11-gozalti-1073189155.html
İstanbul'da IŞİD operasyonu: 11 gözaltı
İstanbul'da IŞİD operasyonu: 11 gözaltı
İstanbul'da IŞİD'in çatışma bölgeleriyle irtibatlı olarak faaliyet yürüten şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. 05.07.2023, Sputnik Türkiye
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD ile bağlantılı kişilerin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.Yapılan çalışmalarda IŞİD silahlı terör örgütü ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı olarak faaliyet yürüten 11 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin kaldığı adreslere bu sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi.7 ilçede yapılan operasyonlarda 11 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.
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işid, operasyon
işid, operasyon

İstanbul'da IŞİD operasyonu: 11 gözaltı

11:20 05.07.2023
© İHAtutuklama, gözaltı,
tutuklama, gözaltı, - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2023
© İHA
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İstanbul'da IŞİD'in çatışma bölgeleriyle irtibatlı olarak faaliyet yürüten şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD ile bağlantılı kişilerin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.
Yapılan çalışmalarda IŞİD silahlı terör örgütü ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı olarak faaliyet yürüten 11 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin kaldığı adreslere bu sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi.
7 ilçede yapılan operasyonlarda 11 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.
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