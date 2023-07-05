https://sputniknews.com.tr/20230705/istanbulda-isid-operasyonu-11-gozalti-1073189155.html
İstanbul'da IŞİD operasyonu: 11 gözaltı
İstanbul'da IŞİD operasyonu: 11 gözaltı
İstanbul'da IŞİD'in çatışma bölgeleriyle irtibatlı olarak faaliyet yürüten şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. 05.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-05T11:20+0300
2023-07-05T11:20+0300
2023-07-05T11:20+0300
türkiye
işid
operasyon
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD ile bağlantılı kişilerin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.Yapılan çalışmalarda IŞİD silahlı terör örgütü ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı olarak faaliyet yürüten 11 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin kaldığı adreslere bu sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi.7 ilçede yapılan operasyonlarda 11 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.
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işid, operasyon
İstanbul'da IŞİD operasyonu: 11 gözaltı
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İstanbul'da IŞİD'in çatışma bölgeleriyle irtibatlı olarak faaliyet yürüten şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD ile bağlantılı kişilerin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.
Yapılan çalışmalarda IŞİD silahlı terör örgütü ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı olarak faaliyet yürüten 11 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin kaldığı adreslere bu sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi.
7 ilçede yapılan operasyonlarda 11 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.