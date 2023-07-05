https://sputniknews.com.tr/20230705/istanbulda-duzensiz-gocmenlere-yonelik-denetim-uygulamasi-1073180032.html
İstanbul’da düzensiz göçmenlere yönelik denetim uygulaması
İstanbul’da düzensiz göçmenlere yönelik denetim uygulaması
İstanbul'un birçok ilçesinde düzensiz göçmenlere yönelik denetim gerçekleştirildi. 05.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-05T01:35+0300
2023-07-05T01:35+0300
2023-07-05T01:35+0300
türkiye
istanbul emniyet müdürlüğü
istanbul il emniyet müdürlüğü
kaçak
kaçak göçmenler
kaçak göçmen
düzensiz göç
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü’nce İstanbul genelinde düzensiz göçmenlere yönelik denetim gerçekleştirildi.İstanbul İl Göç İdaresi koordinasyonundaki uygulamaya, ilçe emniyet müdürlükleri, Güven Timleri ve Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı.Uygulama, 20.00 - 23.00 saatleri arasında polis ekipleri tarafından yapıldı.Esenler, Güngören, Bahçelievler, Kağıthane ve Ümraniye'deki denetimlerde, yabancı uyruklu kişilerin vizeleri, oturma izinleri ve resmi kayıtlara göre bulunmaları gereken ilde olup olmadıkları kontrol edildi.Kaçak veya eksik belgesi olan şahıslar, İstanbul Göçmen İdaresi Geri Gönderme Merkezlerine sevk edilmek üzere gözaltına alınarak emniyet merkezine götürüldü.
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istanbul emniyet müdürlüğü, istanbul il emniyet müdürlüğü, kaçak, kaçak göçmenler, kaçak göçmen, düzensiz göç
istanbul emniyet müdürlüğü, istanbul il emniyet müdürlüğü, kaçak, kaçak göçmenler, kaçak göçmen, düzensiz göç
İstanbul’da düzensiz göçmenlere yönelik denetim uygulaması
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İstanbul'un birçok ilçesinde düzensiz göçmenlere yönelik denetim gerçekleştirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü’nce İstanbul genelinde düzensiz göçmenlere yönelik denetim gerçekleştirildi.
İstanbul İl Göç İdaresi koordinasyonundaki uygulamaya, ilçe emniyet müdürlükleri, Güven Timleri ve Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı.
Uygulama, 20.00 - 23.00 saatleri arasında polis ekipleri tarafından yapıldı.
Esenler, Güngören, Bahçelievler, Kağıthane ve Ümraniye'deki denetimlerde, yabancı uyruklu kişilerin vizeleri, oturma izinleri ve resmi kayıtlara göre bulunmaları gereken ilde olup olmadıkları kontrol edildi.
Kaçak veya eksik belgesi olan şahıslar, İstanbul Göçmen İdaresi Geri Gönderme Merkezlerine sevk edilmek üzere gözaltına alınarak emniyet merkezine götürüldü.