https://sputniknews.com.tr/20230705/istanbulda-duzensiz-gocmenlere-yonelik-denetim-uygulamasi-1073180032.html

İstanbul’da düzensiz göçmenlere yönelik denetim uygulaması

İstanbul’da düzensiz göçmenlere yönelik denetim uygulaması

İstanbul'un birçok ilçesinde düzensiz göçmenlere yönelik denetim gerçekleştirildi. 05.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-05T01:35+0300

2023-07-05T01:35+0300

2023-07-05T01:35+0300

türkiye

istanbul emniyet müdürlüğü

istanbul il emniyet müdürlüğü

kaçak

kaçak göçmenler

kaçak göçmen

düzensiz göç

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü’nce İstanbul genelinde düzensiz göçmenlere yönelik denetim gerçekleştirildi.İstanbul İl Göç İdaresi koordinasyonundaki uygulamaya, ilçe emniyet müdürlükleri, Güven Timleri ve Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı.Uygulama, 20.00 - 23.00 saatleri arasında polis ekipleri tarafından yapıldı.Esenler, Güngören, Bahçelievler, Kağıthane ve Ümraniye'deki denetimlerde, yabancı uyruklu kişilerin vizeleri, oturma izinleri ve resmi kayıtlara göre bulunmaları gereken ilde olup olmadıkları kontrol edildi.Kaçak veya eksik belgesi olan şahıslar, İstanbul Göçmen İdaresi Geri Gönderme Merkezlerine sevk edilmek üzere gözaltına alınarak emniyet merkezine götürüldü.

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