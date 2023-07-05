https://sputniknews.com.tr/20230705/iran-disisleri-bakani-abdullahiyan-ab-yuksek-temsilcisi-borrell-ile-bolgesel-gelismeleri-gorustu-1073181320.html

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, AB Yüksek Temsilcisi Borrell ile bölgesel gelişmeleri görüştü

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, AB Yüksek Temsilcisi Borrell ile bölgesel gelişmeleri görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile uluslararası ve... 05.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-05T02:31+0300

2023-07-05T02:31+0300

2023-07-05T02:31+0300

dünya

iran

avrupa

ortadoğu

hüseyin emir abdullahiyan

josep borrell

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İran resmi ajansı IRNA’ya göre, Abdullahiyan ile Borrell yaptıkları telefon görüşmesinde uluslararası ve bölgesel meseleleri değerlendirdi.Abdullahiyan, Avrupa'nın, İslamofobinin her türlüsüyle ciddi ve etkili bir şekilde mücadele etmesi gerektiğini dile getirerek, İsveç'te İslami değerler ile Kur'an-ı Kerim'e karşı yapılan ve tüm dünyadaki Müslümanların duygularının incinmesine sebep olan hakaretleri şiddetle kınadı.İran ile Avrupa arasında ortak bir anlayışa varma çabasında diyalog kanallarının sürdürülmesinin önemine değinen Abdullahiyan, İran ile Avrupalı taraflar arasındaki son müzakereleri samimi ve yapıcı olarak nitelendirdi.Josep Borrell ise İran ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) arasında devam eden işbirliği ve müzakereleri memnuniyetle karşılayarak, bu işbirliğinin devamını yararlı ve olumlu olarak değerlendirdi.Kur'an-ı Kerim'e yönelik hakaretin Avrupa Birliği'nin duruşunu yansıtmadığını ifade eden Borrell, “dinlere yönelik her türlü hakaret ve eylemin AB tarafından tamamen kınandığını" kaydetti.Borrell, İran ile yürütülen nükleer görüşmelere değinerek "Kapsamlı Ortak Eylem Planı ve yapısının sürdürülmesi, bir yandan yapıcı müzakerelerin devam ettirilmesi, diğer yandan Tahran ile Riyad arasındaki ilişkilerin normalleşme süreci Avrupa Birliği için önemlidir." ifadelerini kullandı.

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iran, avrupa, ortadoğu, hüseyin emir abdullahiyan, josep borrell