https://sputniknews.com.tr/20230705/imamoglu-degisim-cagrimiza-ilk-24-saatte-demokratik-katilimla-gorus-ileten-herkese-tesekkurler-1073210777.html
İmamoğlu: Değişim çağrımıza ilk 24 saatte demokratik katılımla görüş ileten herkese teşekkürler
İmamoğlu: Değişim çağrımıza ilk 24 saatte demokratik katılımla görüş ileten herkese teşekkürler
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Değişim çağrımıza ilk 24 saatte demokratik katılımla görüş ve... 05.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-05T19:22+0300
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ekrem imamoğlu
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, ‘İktidar İçin Değişim’ adlı internet sitesi dün yayına girmişti. İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Değişim çağrımıza ilk 24 saatte demokratik katılımla görüş ve öneri ileten herkese teşekkürler" vurgusu yaparak şu ifadelere yer verdi:"Değişim çağrımıza ilk 24 saatte demokratik katılımla görüş ve öneri ileten herkese teşekkürler. Çağrı ve katkı için; https://iktidaricindegisim.org"
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İmamoğlu: Değişim çağrımıza ilk 24 saatte demokratik katılımla görüş ileten herkese teşekkürler
19:22 05.07.2023 (güncellendi: 19:23 05.07.2023) Abone ol
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Değişim çağrımıza ilk 24 saatte demokratik katılımla görüş ve öneri ileten herkese teşekkürler" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, ‘İktidar İçin Değişim’ adlı internet sitesi dün yayına girmişti. İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Değişim çağrımıza ilk 24 saatte demokratik katılımla görüş ve öneri ileten herkese teşekkürler" vurgusu yaparak şu ifadelere yer verdi:
"Değişim çağrımıza ilk 24 saatte demokratik katılımla görüş ve öneri ileten herkese teşekkürler. Çağrı ve katkı için; https://iktidaricindegisim.org"