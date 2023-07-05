https://sputniknews.com.tr/20230705/imamoglu-degisim-cagrimiza-ilk-24-saatte-demokratik-katilimla-gorus-ileten-herkese-tesekkurler-1073210777.html

İmamoğlu: Değişim çağrımıza ilk 24 saatte demokratik katılımla görüş ileten herkese teşekkürler

İmamoğlu: Değişim çağrımıza ilk 24 saatte demokratik katılımla görüş ileten herkese teşekkürler

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Değişim çağrımıza ilk 24 saatte demokratik katılımla görüş ve... 05.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-05T19:22+0300

2023-07-05T19:22+0300

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ekrem imamoğlu

politika

chp

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, ‘İktidar İçin Değişim’ adlı internet sitesi dün yayına girmişti. İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Değişim çağrımıza ilk 24 saatte demokratik katılımla görüş ve öneri ileten herkese teşekkürler" vurgusu yaparak şu ifadelere yer verdi:"Değişim çağrımıza ilk 24 saatte demokratik katılımla görüş ve öneri ileten herkese teşekkürler. Çağrı ve katkı için; https://iktidaricindegisim.org"

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ekrem imamoğlu, chp