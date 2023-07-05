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Hollanda'da etkili olan fırtınada aracının üzerine ağaç devrilen kişi öldü
Hollanda'da etkili olan fırtınada aracının üzerine ağaç devrilen kişi öldü
Hollanda'nın kuzeybatı bölgesinde etkili olan kuvvetli fırtına nedeniyle Haarlem şehrinde aracının üzerine ağaç devrilen 51 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. 05.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-05T16:57+0300
2023-07-05T16:57+0300
dünya
hollanda
fırtına
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Hollanda Meteoroloji Enstitüsünden (KNMI) yapılan açıklamaya göre, ülkenin kuzey bölgelerinde "kırmızı alarm" durumuna geçildi, olumsuz hava koşulları nedeniyle çok sayıda hava ve demir yolu seferi iptal edildi.Schiphol Havalimanı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, kuvvetli fırtına nedeniyle 09.00-16.00 saatlerinde çok sayıda uçak seferi yapılamadı.Açıklamada, söz konusu sefer sayısının yerel saatle 12.30 itibarıyla 400'ün üzerinde olduğu kaydedildi.- Tren seferleri iptal edildiKamu yayıncısı NOS'taki habere göre, Haarlem şehrinde 51 yaşındaki bir kadın, aracının üzerine ağaç devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.Hollanda Devlet Demiryollarının (NS) Twitter'daki paylaşımına göre, yerel saatle 08.30 itibarıyla ülkenin büyük bölümünde tren seferleri iptal edildi.Amsterdam'ın birçok bölgesinde etkili olan fırtınada devrilen ağaçlar araçlara zarar verdi. Ülkedeki bazı otobanlar da devrilen ağaçlar nedeniyle kapandı.
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hollanda, fırtına
hollanda, fırtına

Hollanda'da etkili olan fırtınada aracının üzerine ağaç devrilen kişi öldü

16:57 05.07.2023
© AAHollanda'da etkili olan fırtınada aracının üzerine ağaç devrilen kişi öldü
Hollanda'da etkili olan fırtınada aracının üzerine ağaç devrilen kişi öldü - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2023
© AA
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Hollanda'nın kuzeybatı bölgesinde etkili olan kuvvetli fırtına nedeniyle Haarlem şehrinde aracının üzerine ağaç devrilen 51 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.
Hollanda Meteoroloji Enstitüsünden (KNMI) yapılan açıklamaya göre, ülkenin kuzey bölgelerinde "kırmızı alarm" durumuna geçildi, olumsuz hava koşulları nedeniyle çok sayıda hava ve demir yolu seferi iptal edildi.
Schiphol Havalimanı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, kuvvetli fırtına nedeniyle 09.00-16.00 saatlerinde çok sayıda uçak seferi yapılamadı.
Açıklamada, söz konusu sefer sayısının yerel saatle 12.30 itibarıyla 400'ün üzerinde olduğu kaydedildi.
- Tren seferleri iptal edildi
Kamu yayıncısı NOS'taki habere göre, Haarlem şehrinde 51 yaşındaki bir kadın, aracının üzerine ağaç devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.
Hollanda Devlet Demiryollarının (NS) Twitter'daki paylaşımına göre, yerel saatle 08.30 itibarıyla ülkenin büyük bölümünde tren seferleri iptal edildi.
Amsterdam'ın birçok bölgesinde etkili olan fırtınada devrilen ağaçlar araçlara zarar verdi. Ülkedeki bazı otobanlar da devrilen ağaçlar nedeniyle kapandı.
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