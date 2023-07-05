Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANLAT BANA
Meliha Okur'la Anlat Bana
15:01
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
7 dk
AKŞAM POSTASI
Ekonomiden gelen sinyaller
17:07
89 dk
TARİHTE BUGÜN
Dünya aylarca o koyunu konuştu
18:45
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
20:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
21:00
5 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Aysel Alp'le Ankara'dan Haber Var
09:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
14 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
14 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:14
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
14 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:14
75 dk
HABERLER
Haber Bülteni
18:30
13 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:44
106 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230705/hatayda-ormanlara-girisler-yasaklandi-1073219077.html
Hatay’da ormanlara girişler yasaklandı
Hatay’da ormanlara girişler yasaklandı
Hatay Valiliği’nce kentteki ormanlara girişler yasaklandı. 05.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-05T23:54+0300
2023-07-05T23:54+0300
türkiye
hatay
hatay valiliği
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/05/15/1056559432_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_11f6c6895c142f4e8fb19b8add974dac.jpg
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, orman yangınlarının önlenmesi amacıyla 10 Temmuz-31 Ekim 2023 tarihlerinde ormanlara girişler yasaklandı.Hatay Orman Bölge Müdürlüğü'nün "Orman Yangınlarının Önlenmesi" konulu yazısına istinaden ilerleyen günlerde meteorolojik veriler incelendiğinde hava sıcaklıklarının artması, nem oranının düşmesi ve rüzgar hızının yüksek olacağının beklenmesi nedeniyle kentte orman yangınlarının artabileceği değerlendirildiği belirtilen açıklamada, “Milli servetimiz olan ormanlarımızı yangına karşı korumak amacıyla aşağıdaki kararlar alınmıştır. Hatay ili sınırları içerisindeki tüm ormanlık sahalara yetkililerden başkasının girmesi kesinlikle yasaktır. Hatay ili ormanları çevresinde ve içinden geçen yollarda orman kenarında piknik amaçlı mola vermek, mangal, semaver ve ateş yakmak yasaklanmıştır. Orman Kanunu'nun 31. ve 32. Maddeleri kapsamında olan köyler/mahalleler başta olmak üzere, orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan köyler/mahalleler de dahil olmak üzere anız, bağ, bahçe, zeytinlik ve tarla temizliğinden meydana gelen dalların ve her türlü bitki örtüsünün yakılması yasaklanmıştır” ifadeleri kullanıldı.Orman alanı civarındaki tesisler ile sanayi kuruluşlarının orman alanlarını etkileyebilecek her türlü faaliyet nedeniyle oluşabilecek yangın riskine karşı önleyici bütün tedbirleri eksiksiz alacakları kaydedilen açıklamada, karar ve önlemlere aykırı hareket edenler hakkında 6831 Sayılı Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu uyarınca idari ve adli işlem yapılacağı belirtildi.
türkiye
hatay
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/05/15/1056559432_226:0:1134:681_1920x0_80_0_0_f40daa2cc33b9700c55135f82ffade18.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
hatay, hatay valiliği
hatay, hatay valiliği

Hatay’da ormanlara girişler yasaklandı

23:54 05.07.2023
© İHAHatay’ın Belen ilçesindeki ormanlık alanda bugün öğleden sonra çıkan yangın, kontrol altına alındı. Yangında 15 hektar alan zarar gördü.
Hatay’ın Belen ilçesindeki ormanlık alanda bugün öğleden sonra çıkan yangın, kontrol altına alındı. Yangında 15 hektar alan zarar gördü. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2023
© İHA
Abone olTelegram
Hatay Valiliği’nce kentteki ormanlara girişler yasaklandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, orman yangınlarının önlenmesi amacıyla 10 Temmuz-31 Ekim 2023 tarihlerinde ormanlara girişler yasaklandı.
Hatay Orman Bölge Müdürlüğü'nün "Orman Yangınlarının Önlenmesi" konulu yazısına istinaden ilerleyen günlerde meteorolojik veriler incelendiğinde hava sıcaklıklarının artması, nem oranının düşmesi ve rüzgar hızının yüksek olacağının beklenmesi nedeniyle kentte orman yangınlarının artabileceği değerlendirildiği belirtilen açıklamada, “Milli servetimiz olan ormanlarımızı yangına karşı korumak amacıyla aşağıdaki kararlar alınmıştır. Hatay ili sınırları içerisindeki tüm ormanlık sahalara yetkililerden başkasının girmesi kesinlikle yasaktır. Hatay ili ormanları çevresinde ve içinden geçen yollarda orman kenarında piknik amaçlı mola vermek, mangal, semaver ve ateş yakmak yasaklanmıştır. Orman Kanunu'nun 31. ve 32. Maddeleri kapsamında olan köyler/mahalleler başta olmak üzere, orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan köyler/mahalleler de dahil olmak üzere anız, bağ, bahçe, zeytinlik ve tarla temizliğinden meydana gelen dalların ve her türlü bitki örtüsünün yakılması yasaklanmıştır” ifadeleri kullanıldı.
Orman alanı civarındaki tesisler ile sanayi kuruluşlarının orman alanlarını etkileyebilecek her türlü faaliyet nedeniyle oluşabilecek yangın riskine karşı önleyici bütün tedbirleri eksiksiz alacakları kaydedilen açıklamada, karar ve önlemlere aykırı hareket edenler hakkında 6831 Sayılı Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu uyarınca idari ve adli işlem yapılacağı belirtildi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала