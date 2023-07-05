https://sputniknews.com.tr/20230705/hakkinda-kayip-basvurusu-olan-kirgiz-ogrenci-umraniyede-bulundu-1073205372.html

Hakkında kayıp başvurusu olan Kırgız öğrenci Ümraniye'de bulundu

Hakkında kayıp başvurusu olan Kırgız öğrenci Ümraniye'de bulundu

İstanbul'da 10 gündür kendisinden haber alınamayan ve ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Kırgızistan uyruklu öğrenci, Ümraniye'de bulundu. 05.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-05T17:02+0300

2023-07-05T17:02+0300

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 22 Haziran'da uçakla kente geldiği belirlenen 20 yaşındaki Kırgız öğrenci Jazgül Shamuratova'dan 25 Haziran'dan beri haber alınamadığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.Yapılan araştırmada 10 gündür haber alınamayan Kırgız öğrencinin Ümraniye'de olduğu, bu süre boyunca yabancı uyruklu kişilerin yanında kaldığı belirlendi.Kimlik, pasaport ve telefonunu kaybettiği öğrenilen Shamuratova, polis ekiplerince kimlik tespitinin yapılmasının ardından ailesine teslim edildi.Ailesi kayıp başvurusunda bulunmuştuHem dil öğrenip hem de çalışabileceği bir programa katılmak üzere 3 aylığına Türkiye'ye geldiği öğrenilen Kırgız öğrencinin, 25 Haziran gece saatlerinde Kadıköy'deki bir esnaftan yardım istediği belirlenmişti.Türkçe ya da İngilizce konuşamadığı anlaşılan genç kadın, Rusça bilen başka bir esnaf tarafından polis merkezine yönlendirilmiş, ancak emniyete herhangi bir başvuruda bulunmadığı ortaya çıkmıştı.Kırgızistan'dan İstanbul'a gelen ailesi ise kızları hakkında konsolosluğa kayıp başvurusunda bulunmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230703/kayip-ekonomist-korhan-berzegi-arama-calismalari-17nci-gununde-cay-kenarinda-yatarken-gorduk-1073119776.html

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