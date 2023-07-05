https://sputniknews.com.tr/20230705/guney-korede-nufusa-kaydi-yapilmayan-bebeklerde-olu-sayisi-15e-cikti-1073200476.html
Güney Kore'de nüfusa kaydı yapılmayan bebeklerde ölü sayısı 15'e çıktı
Güney Kore'de nüfusa kaydı yapılmayan bebeklerde ölü sayısı 15'e çıktı
Güney Kore Ulusal Polis Teşkilatı (KNPA), doğduktan sonra resmi kayıtlara geçirilmeyen bebeklere ilişkin başlatılan soruşturma çerçevesinde, ölen bebek... 05.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-05T15:19+0300
2023-07-05T15:19+0300
2023-07-05T15:19+0300
dünya
güney kore
doğum
bebek
bebek ölümü
ölüm
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Yonhap'ın haberine göre, KNPA, ülkede nüfusa kaydı yapılmayan bebeklere ilişkin yürütülen soruşturmadaki yeni gelişmeleri duyurdu.Dün 12 olan ölü bebek sayısının 15'e çıktığı, soruşturma kapsamındaki 193 vakanın ise 400'e yükseldiği ifadelerine yer verildi.Açıklamada, 420 kayda geçirilmeyen bebek vakasının bildirildiği ve bu vakalardan 400'ünün soruşturma altında olduğu aktarıldı.Kayıtlara geçirilmeyen bebekler hakkında soruşturmaKNPA soruşturması, geçen ay Suwon kentindeki bir kadının 2018 ve 2019'da öldürdüğü 2 bebeğini dondurucuda sakladığını itiraf etmesiyle başlamıştı.Dün yapılan açıklamada, doğduktan sonra resmi kayıtlara geçirilmeyen bebeklere ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, 12 bebeğin öldüğünün tespit edildiği bildirilmişti.KNPA açıklamasında, toplam 209 kayıt dışı bebeğe dair ihbar alındığı, ancak 193'ünün soruşturmaya dahil edildiği ifade edilmişti.2015'ten sonra doğan 2 bin 236 bebek resmi kayıtlara geçmediGüney Kore Denetim ve Teftiş Kurulundan yapılan açıklamada, Güney Kore'de 2015 ila 2022'de doğan, ancak hastane doğum kaydı olup resmi kayıtlara geçirilmeyen 2 bin 236 bebeğin bulunduğu bildirilmişti.Kayıtlara geçirilmeyen bebeklerden 1263'ünün başkent Seul ve çevresindeki bölgelerden olduğu kaydedilmişti.Kurulun, bebeklerin durumlarını öğrenmek için soruşturma başlatmayı planladığı aktarılmıştı.Güney Kore'de yasalara göre, sağlık kurumlarının, yeni doğan bebekleri devlet kurumlarına bildirme zorunluluğu bulunmuyor.Ebeveynlerin, doğumdan sonraki bir ay içerisinde çocuklarının kaydını yaptırması gerekiyor.Doğumun bildirilmemesi durumunda ise caydırıcılığı olmayan düşük para cezaları veriliyor.
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güney kore, doğum, bebek, bebek ölümü, ölüm
güney kore, doğum, bebek, bebek ölümü, ölüm
Güney Kore'de nüfusa kaydı yapılmayan bebeklerde ölü sayısı 15'e çıktı
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Güney Kore Ulusal Polis Teşkilatı (KNPA), doğduktan sonra resmi kayıtlara geçirilmeyen bebeklere ilişkin başlatılan soruşturma çerçevesinde, ölen bebek sayısının 15'e çıktığını ve soruşturmanın kapsamının genişletildiğini bildirdi.
Yonhap'ın haberine göre, KNPA, ülkede nüfusa kaydı yapılmayan bebeklere ilişkin yürütülen soruşturmadaki yeni gelişmeleri duyurdu.
Dün 12 olan ölü bebek sayısının 15'e çıktığı, soruşturma kapsamındaki 193 vakanın ise 400'e yükseldiği ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, 420 kayda geçirilmeyen bebek vakasının bildirildiği ve bu vakalardan 400'ünün soruşturma altında olduğu aktarıldı.
Kayıtlara geçirilmeyen bebekler hakkında soruşturma
KNPA soruşturması, geçen ay Suwon kentindeki bir kadının 2018 ve 2019'da öldürdüğü 2 bebeğini dondurucuda sakladığını itiraf etmesiyle başlamıştı.
Dün yapılan açıklamada, doğduktan sonra resmi kayıtlara geçirilmeyen bebeklere ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, 12 bebeğin öldüğünün tespit edildiği bildirilmişti.
KNPA açıklamasında, toplam 209 kayıt dışı bebeğe dair ihbar alındığı, ancak 193'ünün soruşturmaya dahil edildiği ifade edilmişti.
2015'ten sonra doğan 2 bin 236 bebek resmi kayıtlara geçmedi
Güney Kore Denetim ve Teftiş Kurulundan yapılan açıklamada, Güney Kore'de 2015 ila 2022'de doğan, ancak hastane doğum kaydı olup resmi kayıtlara geçirilmeyen 2 bin 236 bebeğin bulunduğu bildirilmişti.
Kayıtlara geçirilmeyen bebeklerden 1263'ünün başkent Seul ve çevresindeki bölgelerden olduğu kaydedilmişti.
Kurulun, bebeklerin durumlarını öğrenmek için soruşturma başlatmayı planladığı aktarılmıştı.
Güney Kore'de yasalara göre, sağlık kurumlarının, yeni doğan bebekleri devlet kurumlarına bildirme zorunluluğu bulunmuyor.
Ebeveynlerin, doğumdan sonraki bir ay içerisinde çocuklarının kaydını yaptırması gerekiyor.
Doğumun bildirilmemesi durumunda ise caydırıcılığı olmayan düşük para cezaları veriliyor.