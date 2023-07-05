https://sputniknews.com.tr/20230705/fsb-ukrayna-ordusuna-finansal-destek-aktaran-bir-rusya-vatandasi-gozaltina-alindi-1073186666.html

FSB: Ukrayna ordusuna finansal destek aktaran bir Rusya vatandaşı gözaltına alındı

FSB: Ukrayna ordusuna finansal destek aktaran bir Rusya vatandaşı gözaltına alındı

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna ordusuna finansman aktardığı belirlenen bir Rusya vatandaşının vatana ihanet şüphesiyle Yekaterinburg kentinde... 05.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-05T10:42+0300

2023-07-05T10:42+0300

2023-07-05T10:42+0300

ukrayna krizi

ukrayna

rusya

yekaterinburg

yakalama

fsb

rus istihbarat teşkilatı (fsb)

rusya federal güvenlik servisi (fsb)

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FSB tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna ordusuna finansal destek sağlanması adına açılmış bir banka hesabına para aktardığı belirlenen 39 yaşındaki bir şüphelinin Yekaterinburg havaalanında gözaltına alındığı belirtildiŞüphelinin ülke dışında yaşayan bir Rusya vatandaşı olduğu kaydedildi.Vatandaşın para aktardığı hesabın, Rusya birliklerinin yerlerinin belirlenmesi ve koordinatlarının Ukrayna ordusuna aktarılması için gereken uydu sistemlerinin finansmanı için kullanıldığı belirtiliyor.

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ukrayna, rusya, yekaterinburg, yakalama, fsb, rus istihbarat teşkilatı (fsb), rusya federal güvenlik servisi (fsb)