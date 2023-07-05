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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230705/fsb-ukrayna-ordusuna-finansal-destek-aktaran-bir-rusya-vatandasi-gozaltina-alindi-1073186666.html
FSB: Ukrayna ordusuna finansal destek aktaran bir Rusya vatandaşı gözaltına alındı
FSB: Ukrayna ordusuna finansal destek aktaran bir Rusya vatandaşı gözaltına alındı
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna ordusuna finansman aktardığı belirlenen bir Rusya vatandaşının vatana ihanet şüphesiyle Yekaterinburg kentinde... 05.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-05T10:42+0300
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ukrayna krizi
ukrayna
rusya
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rus istihbarat teşkilatı (fsb)
rusya federal güvenlik servisi (fsb)
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FSB tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna ordusuna finansal destek sağlanması adına açılmış bir banka hesabına para aktardığı belirlenen 39 yaşındaki bir şüphelinin Yekaterinburg havaalanında gözaltına alındığı belirtildiŞüphelinin ülke dışında yaşayan bir Rusya vatandaşı olduğu kaydedildi.Vatandaşın para aktardığı hesabın, Rusya birliklerinin yerlerinin belirlenmesi ve koordinatlarının Ukrayna ordusuna aktarılması için gereken uydu sistemlerinin finansmanı için kullanıldığı belirtiliyor.
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ukrayna, rusya, yekaterinburg, yakalama, fsb, rus istihbarat teşkilatı (fsb), rusya federal güvenlik servisi (fsb)
ukrayna, rusya, yekaterinburg, yakalama, fsb, rus istihbarat teşkilatı (fsb), rusya federal güvenlik servisi (fsb)

FSB: Ukrayna ordusuna finansal destek aktaran bir Rusya vatandaşı gözaltına alındı

10:42 05.07.2023
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FSB - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2023
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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna ordusuna finansman aktardığı belirlenen bir Rusya vatandaşının vatana ihanet şüphesiyle Yekaterinburg kentinde gözaltına alındığı belirtildi.
FSB tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna ordusuna finansal destek sağlanması adına açılmış bir banka hesabına para aktardığı belirlenen 39 yaşındaki bir şüphelinin Yekaterinburg havaalanında gözaltına alındığı belirtildi
Şüphelinin ülke dışında yaşayan bir Rusya vatandaşı olduğu kaydedildi.
Vatandaşın para aktardığı hesabın, Rusya birliklerinin yerlerinin belirlenmesi ve koordinatlarının Ukrayna ordusuna aktarılması için gereken uydu sistemlerinin finansmanı için kullanıldığı belirtiliyor.
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