https://sputniknews.com.tr/20230705/fsb-sahalinde-planlanan-teror-saldirilari-onlendi-1073199084.html

FSB: Sahalin’de planlanan terör saldırıları önlendi

FSB: Sahalin’de planlanan terör saldırıları önlendi

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), bir Rusya vatandaşının Sahalin Adası’nda bir enerji tesisine ve askerlik komiserliğine yönelik terör saldırıları... 05.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-05T14:48+0300

2023-07-05T14:48+0300

2023-07-05T14:48+0300

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FSB halkla ilişkiler servisinden yapılan açıklamaya göre Sahalin’de bir kişi, enerji tesisine ve askerlik komiserliğine yönelik terör saldırıları hazırladığı gerekçesiyle gözaltına alındı.Açıklamada, “Federal Güvenlik Servisi, Yujno-Sahalinsk kentinde adanın enerji sistemine ait bir tesise ve askeri komiserliğe yönelik terör saldırılarının hazırlanmasını engelledi” ifadelerine yer verildi.Açıklamaya göre FSB mensupları, ‘Ukraynalı neo-Nazizm yanlısı’ olan 1980 doğumlu bir Rusya vatandaşını gözaltına aldı. Yapılan aramada adamın üzerinde el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan bileşenler, ayrıca el yapımı patlayıcı ve yangın çıkarıcı düzeneklerin yapımı ile ilgili talimatlar içeren iletişim cihazları bulundu. Ayrıca ‘Ukrayna'daki terör örgütlerinden birinin koordinatörüyle yazışmalar’ ve ‘büyük miktarda terör ve aşırılık yanlısı içerik’ bulundu.

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ukrayna, fsb, rusya federal güvenlik servisi (fsb), sahalin, yakalama