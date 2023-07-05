https://sputniknews.com.tr/20230705/fransadaki-protestolarda-hafta-sonu-1-kisinin-plastik-mermiyle-olduruldugu-aciklandi-1073178286.html

Fransa'daki protestolarda hafta sonu 1 kişinin plastik mermiyle öldürüldüğü açıklandı

Fransa'daki protestolarda hafta sonu 1 kişinin plastik mermiyle öldürüldüğü açıklandı

Fransa'da genç sürücünün polis kurşunuyla öldürülmesinin ardından çıkan protestolarda hafta sonu bir kişinin göğsüne plastik mermi isabet etmesi sonucu öldüğü... 05.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-05T00:16+0300

2023-07-05T00:16+0300

2023-07-05T00:16+0300

fransa

dünya

plastik mermi

protesto

avrupa

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Yerel gazete La Marseillaise'in haberine göre, ülkenin güney kenti Marsilya'da 1 Temmuz'u 2 Temmuz'a bağlayan gece protestolar sırasında, 27 yaşındaki bir kişi göğsüne plastik merminin isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.Marsilya Savcılığı, olaya ilişkin, 'ölümcül bir cismin isabet etmesiyle bir kişinin hayatını kaybetmesi' nedeniyle adli soruşturma başlattı.Savcılığın açıklamasına göre, göğsüne plastik mermi isabet etmesi sonucu ölen 27 yaşındaki kişinin bulunduğu olay mahalli henüz tam olarak tespit edilmedi.O gece bölgede eylemler ve yağmalama olayları yaşansa da ölen kişinin bunlara katılıp katılmadığı netlik kazanmadı.Fransız polisi 27 Haziran'da Nanterre'de, içinde 3 kişi bulunan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki sürücü Nael M'yi öldürmüştü.Nael'in ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı.Genci öldüren polis açığa alınmış ve tutuklu yargılanmasına karar verilmişti.Ayrıca Paris, Marsilya, Lyon dahil birçok kentte düzenlenen protestolarda talan ve yağmalama olayları yaşanmış, 10 kadar kentte saat 21.00'den itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

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fransa, plastik mermi, protesto, avrupa