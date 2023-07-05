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https://sputniknews.com.tr/20230705/fransadaki-protestolarda-hafta-sonu-1-kisinin-plastik-mermiyle-olduruldugu-aciklandi-1073178286.html
Fransa'daki protestolarda hafta sonu 1 kişinin plastik mermiyle öldürüldüğü açıklandı
Fransa'daki protestolarda hafta sonu 1 kişinin plastik mermiyle öldürüldüğü açıklandı
Fransa'da genç sürücünün polis kurşunuyla öldürülmesinin ardından çıkan protestolarda hafta sonu bir kişinin göğsüne plastik mermi isabet etmesi sonucu öldüğü... 05.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-05T00:16+0300
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fransa
dünya
plastik mermi
protesto
avrupa
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Yerel gazete La Marseillaise'in haberine göre, ülkenin güney kenti Marsilya'da 1 Temmuz'u 2 Temmuz'a bağlayan gece protestolar sırasında, 27 yaşındaki bir kişi göğsüne plastik merminin isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.Marsilya Savcılığı, olaya ilişkin, 'ölümcül bir cismin isabet etmesiyle bir kişinin hayatını kaybetmesi' nedeniyle adli soruşturma başlattı.Savcılığın açıklamasına göre, göğsüne plastik mermi isabet etmesi sonucu ölen 27 yaşındaki kişinin bulunduğu olay mahalli henüz tam olarak tespit edilmedi.O gece bölgede eylemler ve yağmalama olayları yaşansa da ölen kişinin bunlara katılıp katılmadığı netlik kazanmadı.Fransız polisi 27 Haziran'da Nanterre'de, içinde 3 kişi bulunan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki sürücü Nael M'yi öldürmüştü.Nael'in ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı.Genci öldüren polis açığa alınmış ve tutuklu yargılanmasına karar verilmişti.Ayrıca Paris, Marsilya, Lyon dahil birçok kentte düzenlenen protestolarda talan ve yağmalama olayları yaşanmış, 10 kadar kentte saat 21.00'den itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.
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fransa, plastik mermi, protesto, avrupa
fransa, plastik mermi, protesto, avrupa

Fransa'daki protestolarda hafta sonu 1 kişinin plastik mermiyle öldürüldüğü açıklandı

00:16 05.07.2023
© AFP 2023 / LUDOVIC MARINFransa’da polisin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Nahel M.’nin büyükannesi Nadia, ülkedeki şiddet olayları devam ederken sükunet çağrısı yaptı.
Fransa’da polisin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Nahel M.’nin büyükannesi Nadia, ülkedeki şiddet olayları devam ederken sükunet çağrısı yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2023
© AFP 2023 / LUDOVIC MARIN
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Fransa'da genç sürücünün polis kurşunuyla öldürülmesinin ardından çıkan protestolarda hafta sonu bir kişinin göğsüne plastik mermi isabet etmesi sonucu öldüğü belirtildi.
Yerel gazete La Marseillaise'in haberine göre, ülkenin güney kenti Marsilya'da 1 Temmuz'u 2 Temmuz'a bağlayan gece protestolar sırasında, 27 yaşındaki bir kişi göğsüne plastik merminin isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.
Marsilya Savcılığı, olaya ilişkin, 'ölümcül bir cismin isabet etmesiyle bir kişinin hayatını kaybetmesi' nedeniyle adli soruşturma başlattı.
Savcılığın açıklamasına göre, göğsüne plastik mermi isabet etmesi sonucu ölen 27 yaşındaki kişinin bulunduğu olay mahalli henüz tam olarak tespit edilmedi.
O gece bölgede eylemler ve yağmalama olayları yaşansa da ölen kişinin bunlara katılıp katılmadığı netlik kazanmadı.
Fransız polisi 27 Haziran'da Nanterre'de, içinde 3 kişi bulunan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki sürücü Nael M'yi öldürmüştü.
Nael'in ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı.
Genci öldüren polis açığa alınmış ve tutuklu yargılanmasına karar verilmişti.
Ayrıca Paris, Marsilya, Lyon dahil birçok kentte düzenlenen protestolarda talan ve yağmalama olayları yaşanmış, 10 kadar kentte saat 21.00'den itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.
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