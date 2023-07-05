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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20230705/euro-bolgesinde-uretici-fiyatlari-mayista-geriledi-1073218962.html
Euro Bölgesi'nde üretici fiyatları mayısta geriledi
Euro Bölgesi'nde üretici fiyatları mayısta geriledi
Euro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), mayısta aylık bazda yüzde 1.9 azaldı. 05.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-05T23:38+0300
2023-07-05T23:40+0300
ekonomi
euro bölgesi
avrupa
üretici fiyat endeksi (üfe)
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Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin mayıs ayı ÜFE verilerini yayınladı.Verilere göre, AB'de ÜFE, mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 1.8, 2022'nin mayıs ayına göre yüzde 0.5 geriledi.Euro Bölgesi'nde ise ÜFE, mayısta aylık bazda yüzde 1.9, yıllık bazda yüzde 1.5 düştü.Piyasa beklentileri Euro Bölgesi'nde ÜFE'nin aylık yüzde 1.8, yıllık yüzde 1.3 azalacağı yönündeydi. Böylece, Euro Bölgesi'nde ÜFE beklentilerden daha fazla geriledi.AB ülkeleri arasında ÜFE, mayısta yıllık bazda en fazla yüzde 36.3 ile Macaristan'da, yüzde 21 ile Slovakya'da ve yüzde 12 ile Letonya'da arttı. Yıllık ÜFE, Yunanistan'da yüzde 10.6, İrlanda'da yüzde 9.7 ve Belçika'da yüzde 9.6 geriledi.
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euro bölgesi, avrupa, üretici fiyat endeksi (üfe)
euro bölgesi, avrupa, üretici fiyat endeksi (üfe)

Euro Bölgesi'nde üretici fiyatları mayısta geriledi

23:38 05.07.2023 (güncellendi: 23:40 05.07.2023)
© SputnikAvrupa Birliği (AB)
Avrupa Birliği (AB) - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2023
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Euro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), mayısta aylık bazda yüzde 1.9 azaldı.
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin mayıs ayı ÜFE verilerini yayınladı.
Verilere göre, AB'de ÜFE, mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 1.8, 2022'nin mayıs ayına göre yüzde 0.5 geriledi.
Euro Bölgesi'nde ise ÜFE, mayısta aylık bazda yüzde 1.9, yıllık bazda yüzde 1.5 düştü.
Piyasa beklentileri Euro Bölgesi'nde ÜFE'nin aylık yüzde 1.8, yıllık yüzde 1.3 azalacağı yönündeydi. Böylece, Euro Bölgesi'nde ÜFE beklentilerden daha fazla geriledi.
AB ülkeleri arasında ÜFE, mayısta yıllık bazda en fazla yüzde 36.3 ile Macaristan'da, yüzde 21 ile Slovakya'da ve yüzde 12 ile Letonya'da arttı. Yıllık ÜFE, Yunanistan'da yüzde 10.6, İrlanda'da yüzde 9.7 ve Belçika'da yüzde 9.6 geriledi.
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