https://sputniknews.com.tr/20230705/eski-sevgiliyi-geri-getirme-vaadinde-bulunan-medyum-yakalandi-taciz-etti-kredi-cektirdi--1073194326.html

'Eski sevgiliyi geri getirme' vaadinde bulunan medyum yakalandı: Taciz etti, kredi çektirdi

'Eski sevgiliyi geri getirme' vaadinde bulunan medyum yakalandı: Taciz etti, kredi çektirdi

Bursa’da eşi tarafından terk edilen ve aldatılan kadınlar ile sevgililerinden ayrılan genç kızları "yeniden kavuşturma" yalanıyla tuzağına düşürüp yüksek... 05.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-05T13:08+0300

2023-07-05T13:08+0300

2023-07-05T13:09+0300

türkiye

bursa

medyum

dolandırıcılık

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Bursa'da internet üzerinden sosyal medya platformlarına ilan veren 22 yaşındaki medyum M.Ç., 'ayrılan sevgiliyi geri getireceğini, gözü dışarıda olan kocayı eşine ve ailesine bağlayacağını' iddia etti.Kendisine sosyal medya üzerinden ulaşan kadınları kaldığı daireye çağıran medyum M.Ç.'nin burada kadınların bazılarına büyü yapma bahanesiyle 'elle tacizde bulunduğu', yüksek miktarda paralar aldığı, bankalara hesap açtırıp kredi çektirdiği, kadınların kredi kartlarını kullanarak alışveriş yaptığı iddia edildi.Medyumun kandırdığı bir kadının şikayeti üzerine harekete geçen Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri medyumun kadınlardan kısa sürede 500 bin lira alarak haksız kazanç elde ettiğini tespit etti. Ekipler M.Ç.'nin ofis olarak kullandığı aparta yaptığı baskında 22 yaşındaki medyumu gözaltına aldı. Apartta yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, polis kimliği ve kadınlardan alındığı tahmin edilen bir miktar para ele geçirildi.Olayla ilgili gözaltına alınan medyum M.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından Dolandırıcılık ve Taciz" suçlarından adliyeye sevk edildi.15 ayrı dolandırıcılık suçundan da sabıkası çıktıPolis yetkilileri, internet ve sanal medyada medyum ve falcı ilanlarına itibar edilmemesini isterken, mağdur kişilerin kimliklerinin gizli tutulacağını dolandırılan kişilerin savcılık ya da emniyete başvurması gerektiğini ifade ettiler.

https://sputniknews.com.tr/20210127/online-buyu-istismari-biz-buyuyu-yapip-kargoyla-gonderiyoruz-1043669470.html

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bursa, medyum, dolandırıcılık