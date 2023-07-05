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Gram altında yükseliş sürüyor
Gram altında yükseliş sürüyor
Gram altın hafta başından bu yana yükseliyor. Gram altın bin 612 liradan alıcı buluyor. İstanbul serbest piyasada dolar 26,0650 liradan, euro 28,3650 liradan... 05.07.2023, Sputnik Türkiye
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Serbest piyasada 26,0630 liradan alınan dolar 26,0650 liradan satılıyor. 28,3630 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 28,3650 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 25,9930 lira, euronun satış fiyatı da 28,3780 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:Gram altın bin 612 lira, çeyrek altın 2 bin 612 lira, Cumhuriyet altını 10 bin 415 liradan el değiştiriyor.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 6.003 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 75.86 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 75.86 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Bitcoin bugün 30.843 dolar seviyesinde.
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Gram altında yükseliş sürüyor

09:26 05.07.2023 (güncellendi: 09:27 05.07.2023)
© AFP 2023 / JOEL SAGETdolar ve euro
dolar ve euro - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2023
© AFP 2023 / JOEL SAGET
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Gram altın hafta başından bu yana yükseliyor. Gram altın bin 612 liradan alıcı buluyor. İstanbul serbest piyasada dolar 26,0650 liradan, euro 28,3650 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 26,0630 liradan alınan dolar 26,0650 liradan satılıyor. 28,3630 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 28,3650 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 25,9930 lira, euronun satış fiyatı da 28,3780 lira olmuştu.

Gram altın ne kadar?

Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:
Gram altın bin 612 lira, çeyrek altın 2 bin 612 lira, Cumhuriyet altını 10 bin 415 liradan el değiştiriyor.

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