https://sputniknews.com.tr/20230705/disisleri-bakani-fidan-irak-kuveyt-ve-cezayir-disisleri-bakanlariyla-gorustu-1073215755.html
Dışişleri Bakanı Fidan Irak, Kuveyt ve Cezayir Dışişleri Bakanlarıyla görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan Irak, Kuveyt ve Cezayir Dışişleri Bakanlarıyla görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Irak, Kuveyt ve Cezayir Dışişleri Bakanlarıyla ayrı ayrı bir araya geldi. 05.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-05T21:45+0300
2023-07-05T21:45+0300
2023-07-05T21:45+0300
dünya
hakan fidan
dışişleri bakanlığı
irak
kuveyt
cezayir
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Dışişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın Bakü'de düzenlenen Bağlantısızlar Hareketi Koordinasyon Bürosu Bakanlar Toplantısı kapsamında üç mevkidaşıyla yaptığı görüşmelerden fotoğraflara yer verildi.Paylaşımda, Bakan Fidan'ın Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hussein, Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Salem Abdullah Al-Jaber Al-Sabah ve Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf ile ayrı ayrı görüştüğü duyuruldu.
irak
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MIA „Rosiya Segodnya“
hakan fidan, dışişleri bakanlığı, irak, kuveyt, cezayir
hakan fidan, dışişleri bakanlığı, irak, kuveyt, cezayir
Dışişleri Bakanı Fidan Irak, Kuveyt ve Cezayir Dışişleri Bakanlarıyla görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Irak, Kuveyt ve Cezayir Dışişleri Bakanlarıyla ayrı ayrı bir araya geldi.
Dışişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın Bakü'de düzenlenen Bağlantısızlar Hareketi Koordinasyon Bürosu Bakanlar Toplantısı kapsamında üç mevkidaşıyla yaptığı görüşmelerden fotoğraflara yer verildi.
Paylaşımda, Bakan Fidan'ın Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hussein, Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Salem Abdullah Al-Jaber Al-Sabah ve Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf ile ayrı ayrı görüştüğü duyuruldu.