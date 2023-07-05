https://sputniknews.com.tr/20230705/cumhurbaskani-erdogan-hollanda-basbakani-rutte-ile-telefon-gorusmesi-gerceklestirdi--1073214248.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan Hollanda Başbakanı Rutte ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Hollanda Başbakanı Rutte ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler, İsveç’in NATO üyeliği süreci, Avrupa’da... 05.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-05T20:29+0300

2023-07-05T20:29+0300

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mark rutte

recep tayyip erdoğan

telefon görüşmesi

türkiye

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı recep Tayyip Erdoğan Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, önümüzdeki sene Türkiye-Hollanda Dostluk Anlaşması'nın 100'üncü yılının kutlanacağını hatırlatarak üst düzey ziyaretlerle ikili ilişkilerin taçlanacağına inandığını ifade etti. Açıklamada İsveç'in NATO üyeliği sürecinin de ele alındığı görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'in terörle mücadele mevzuatında değişiklikler yaparak doğru yönde adımlar attığını ancak terör örgütü PKK/PYD/YPG yanlılarının serbestçe terörü öven gösteriler düzenlemeye devam etmesinin atılan adımları boşa çıkardığı belirtildi.Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rutte'ye İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik gerçekleştirilen saldırıların fikir özgürlüğü kisvesi altında meşrulaştırılmasının da kabul edilemeyeceğini belirterek yapılanların açıkça ifade suçu olduğunu dile getirdi.Görüşmede liderler ayrıca, 11-12 Temmuz'da Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta gerçekleştirilecek NATO zirvesinin en önemli gündem maddelerinden birinin de Rusya-Ukrayna gerginliği olacağı konusunda mutabık kaldı.

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mark rutte, recep tayyip erdoğan, telefon görüşmesi