https://sputniknews.com.tr/20230705/cindeki-sel-felaketinde-15-kisi-oldu-4-kisi-kayboldu-1073196923.html
Çin’deki sel felaketinde 15 kişi öldü, 4 kişi kayboldu
Çin’deki sel felaketinde 15 kişi öldü, 4 kişi kayboldu
Çin’in Chongqing şehrinde şiddetli yağışın yol açtığı sellerde 15 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi kayboldu. Kentteki bir ev de selin şiddeti ile yıkılarak sel... 05.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-05T13:52+0300
2023-07-05T13:52+0300
2023-07-05T13:52+0300
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Çin’in güneybatısında bulunan Chongqing’de günlerdir devam eden şiddetli yağışın yol açtığı seller, can kaybına yol açtı. Yerel yetkililer 30 milyon nüfuslu kentte en az 15 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin ise kayıp durumda olduğunu açıkladı. Selden en çok etkilenen Wanzhou bölgesinde 2 bin 500'den fazla personel görevlendirildi. On binlerce kişi evlerinden tahliye edilirken, göle dönen cadde ve sokaklarda mahsur kalanlar botlarla kurtarıldı. Selin ardından çamurla kaplanan bazı noktalarda ise temizleme çalışmaları başladı. Chongqing’de bir ev ise selin şiddetiyle yıkıldı. Yerle bir olan ev sel sularına kapıldı.Çin Devlet Başkanı Xi yetkililere bölge sakinlerinin güvende olmasına ve kayıpları en aza indirmeye öncelik vermelerini emretti.Sichuan’da 85 bin kişi tahliye edildiKomşu Sichuan eyaletinde de şiddetli yağışlardan 460 binden fazla kişi etkilendi. Eyalet hükümetine göre şu ana kadar can kaybı yaşanmazken, 85 binden fazla kişi evlerinden tahliye edildi.Meteoroloji servisleri Chongqing kentinin yanı sıra, Henan, Sichuan, Guizhou, Hubei, Yunnan ve Shaanxi eyaletleri için şiddetli yağmur uyarısı yapmıştı. Halktan şiddetli yağışların yol açabileceği afetlere karşı hazırlıklı olmaları ve gerekli tedbirleri almaları istenmişti.
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çin, çin halk cumhuriyeti, sel
çin, çin halk cumhuriyeti, sel
Çin’deki sel felaketinde 15 kişi öldü, 4 kişi kayboldu
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Çin’in Chongqing şehrinde şiddetli yağışın yol açtığı sellerde 15 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi kayboldu. Kentteki bir ev de selin şiddeti ile yıkılarak sel sularına kapıldı.
Çin’in güneybatısında bulunan Chongqing’de günlerdir devam eden şiddetli yağışın yol açtığı seller, can kaybına yol açtı. Yerel yetkililer 30 milyon nüfuslu kentte en az 15 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin ise kayıp durumda olduğunu açıkladı. Selden en çok etkilenen Wanzhou bölgesinde 2 bin 500'den fazla personel görevlendirildi. On binlerce kişi evlerinden tahliye edilirken, göle dönen cadde ve sokaklarda mahsur kalanlar botlarla kurtarıldı. Selin ardından çamurla kaplanan bazı noktalarda ise temizleme çalışmaları başladı. Chongqing’de bir ev ise selin şiddetiyle yıkıldı. Yerle bir olan ev sel sularına kapıldı.
Çin Devlet Başkanı Xi yetkililere bölge sakinlerinin güvende olmasına ve kayıpları en aza indirmeye öncelik vermelerini emretti.
Sichuan’da 85 bin kişi tahliye edildi
Komşu Sichuan eyaletinde de şiddetli yağışlardan 460 binden fazla kişi etkilendi. Eyalet hükümetine göre şu ana kadar can kaybı yaşanmazken, 85 binden fazla kişi evlerinden tahliye edildi.
Meteoroloji servisleri Chongqing kentinin yanı sıra, Henan, Sichuan, Guizhou, Hubei, Yunnan ve Shaanxi eyaletleri için şiddetli yağmur uyarısı yapmıştı. Halktan şiddetli yağışların yol açabileceği afetlere karşı hazırlıklı olmaları ve gerekli tedbirleri almaları istenmişti.