https://sputniknews.com.tr/20230705/cin-japonyanin-radyoaktif-suyunun-uaeanin-onayiyla-okyanusa-salinmasina-tepkili-1073181773.html

Çin, Japonya'nın radyoaktif suyunun UAEA'nın onayıyla okyanusa salınmasına tepkili

Çin, Japonya'nın radyoaktif suyunun UAEA'nın onayıyla okyanusa salınmasına tepkili

Çin, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) Japonya Fukuşima Daiçi Nükleer Santrali'ne ilişkin raporunun meşruluğunu sorgulayarak, radyoaktif atık suyun... 05.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-05T05:33+0300

2023-07-05T05:33+0300

2023-07-05T05:33+0300

dünya

fukuşima

radyoaktif madde

çin

japonya

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Çin Dışişleri Bakanlığı, UAEA'nın Japonya'nın nükleer atık suyun tahliye planını da içeren Japonya Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'ne ilişkin raporu hakkında açıklama yaptı.'Aceleyle' hazırlanan raporun 'değerlendirmeye katılan uzmanların görüşlerini tam anlamıyla yansıtmakta başarısız olduğu' kaydedilen açıklamada, bu rapora dayanarak radyoaktif atık suyun okyanusa salınmasına onay verilemeyeceği belirtildi.Açıklamada, "UAEA kısıtlı yetkisiyle Japonya'nın okyanusa tahliyesi planının haklılığını, arıtma tesisinin uzun vadeli yetkinliğini ve Japonya'nın sunduğu radyoaktif su verilerinin güvenilir ve kesinliğini teyit edemedi. (UAEA raporuna ait) Sonuçlar kısıtlı ve eksiktir" ifadesi kullanıldı.Açıklamada 12 yıl önceki felaketin ardından Japonya'nın aldığı küresel destek hatırlatılarak, "Şimdi Japonya tüm dünyayı nükleer kirlilik riskiyle karşı karşıya bırakıyor" eleştirisi yöneltildi.Çin, Japonya'yı 'harcamadan kaçtığı' gerekçesiyle suçlayarak, "Japonya nükleer atık suları okyanusa salmakta ısrar ederek uluslararası topluluğun endişelerini göz ardı ediyor ve Pasifik Okyanusu'nu 'kanalizasyon' olarak kullanıyor" vurgusu yaptı.Tahliye planının uygulanmasıyla birlikte gelişecek tüm yan etkilerden Japonya'yı sorumlu tutacağını belirten Çin, atık suyun okyanusa salınarak değil bilimsel, güvenli ve şeffaf bir yöntemle bertaraf edilmesini talep etti.Bu kapsamda, "Japonya'nın UAEA ile çalışarak en kısa sürede paydaşları ve Japonya'nın komşu ülkelerini de kapsayan uzun vadeli takip mekanizması oluşturmasını teşvik ediyoruz" çağrısı iletildi.Atık suyun denize tahliyesi planıUAEA bugün, Japonya'nın, Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'nde biriken atık suyun denize tahliyesi planının güvenlik standartlarıyla uyumlu olduğunu bildirmişti.Resmi takvim açıklanmamasına rağmen okyanusa tahliye periyodunun bu yılın yaz aylarında başlatılacağı açıklanmıştı. UAEA raporunun, süreci hızlandırabileceği kaydediliyor.Tokyo hükümetinin tahliye kararına, komşu ülkeler Çin, Güney Kore ve Tayvan tepki göstermişti.Mart 2011'de 9 büyüklüğündeki deprem ile tsunaminin, Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'ndeki reaktörde yol açtığı nükleer erimeler havaya karışmış ve santralin çevresi 'tahliye bölgesi' ilan edilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230311/japonyanin-fukusimadan-cikan-radyoaktif-atigi-okyanusa-bosaltma-kararina-cinden-kinama-1068138269.html

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