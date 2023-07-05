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Çin: ABD, Tayvan’a silah satarak adayı barut fıçısına dönüştürdü
Çin: ABD, Tayvan’a silah satarak adayı barut fıçısına dönüştürdü
Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tan Kefei, ABD’nin Tayvan’a silah satarak adayı barut fıçısına dönüştürdüğünü ve Tayvan halkını felaketin uçurumuna ittiğini... 05.07.2023, Sputnik Türkiye
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abd
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Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tan Kefei, bugünkü basın toplantısında, “Çin, ABD’nin Tayvan’a silah satışına katiyen karşı çıkıyor ve artık ABD’ye şiddetli protesto notasını verdi. ABD, Çin’in önemli endişelerini görmezden geliyor, iç politikasına kaba biçimde karışıyor ve kasıtlı olarak Tayvan Boğazı’nda gerilimi tırmandırıyor. Bu da aslında Tayvan’ı barut fıçısına dönüştürüyor ve Tayvan halkını felaketin uçurumuna itiyor” ifadesini kullandı.Çin’in ABD’ye derhal Tayvan’a silah satışına ve her türlü askeri işbirliğine son verme ve Tayvan’ın bağımsızlığına destek vermeme sözünü yerine getirme çağrısında bulunduğunu söyleyen Tan, “Hatalı ve tehlikeli yoldan daha fazla gitmeye gerek yok” dedi.Bakanlık Sözcüsü, ülkenin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak, barış ve istikrarı sürdürmek için Çin ordusunun savaşa hazır olma durumunun çok yüksek seviyede olduğunu kaydetti.
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çin, abd, tayvan
çin, abd, tayvan

Çin: ABD, Tayvan’a silah satarak adayı barut fıçısına dönüştürdü

18:04 05.07.2023 (güncellendi: 18:05 05.07.2023)
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Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tan Kefei, ABD’nin Tayvan’a silah satarak adayı barut fıçısına dönüştürdüğünü ve Tayvan halkını felaketin uçurumuna ittiğini belirtti.
Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tan Kefei, bugünkü basın toplantısında, “Çin, ABD’nin Tayvan’a silah satışına katiyen karşı çıkıyor ve artık ABD’ye şiddetli protesto notasını verdi. ABD, Çin’in önemli endişelerini görmezden geliyor, iç politikasına kaba biçimde karışıyor ve kasıtlı olarak Tayvan Boğazı’nda gerilimi tırmandırıyor. Bu da aslında Tayvan’ı barut fıçısına dönüştürüyor ve Tayvan halkını felaketin uçurumuna itiyor” ifadesini kullandı.
Çin’in ABD’ye derhal Tayvan’a silah satışına ve her türlü askeri işbirliğine son verme ve Tayvan’ın bağımsızlığına destek vermeme sözünü yerine getirme çağrısında bulunduğunu söyleyen Tan, “Hatalı ve tehlikeli yoldan daha fazla gitmeye gerek yok” dedi.
Bakanlık Sözcüsü, ülkenin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak, barış ve istikrarı sürdürmek için Çin ordusunun savaşa hazır olma durumunun çok yüksek seviyede olduğunu kaydetti.
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