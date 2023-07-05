https://sputniknews.com.tr/20230705/cin-abd-tayvana-silah-satarak-adayi-barut-ficisina-donusturdu-1073208456.html

Çin: ABD, Tayvan’a silah satarak adayı barut fıçısına dönüştürdü

Çin: ABD, Tayvan’a silah satarak adayı barut fıçısına dönüştürdü

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tan Kefei, ABD’nin Tayvan’a silah satarak adayı barut fıçısına dönüştürdüğünü ve Tayvan halkını felaketin uçurumuna ittiğini... 05.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-05T18:04+0300

2023-07-05T18:04+0300

2023-07-05T18:05+0300

çin

abd

tayvan

dünya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/1d/1063980863_0:168:3042:1879_1920x0_80_0_0_3eae9019b53276b145c2fe58c0fc43d9.jpg

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tan Kefei, bugünkü basın toplantısında, “Çin, ABD’nin Tayvan’a silah satışına katiyen karşı çıkıyor ve artık ABD’ye şiddetli protesto notasını verdi. ABD, Çin’in önemli endişelerini görmezden geliyor, iç politikasına kaba biçimde karışıyor ve kasıtlı olarak Tayvan Boğazı’nda gerilimi tırmandırıyor. Bu da aslında Tayvan’ı barut fıçısına dönüştürüyor ve Tayvan halkını felaketin uçurumuna itiyor” ifadesini kullandı.Çin’in ABD’ye derhal Tayvan’a silah satışına ve her türlü askeri işbirliğine son verme ve Tayvan’ın bağımsızlığına destek vermeme sözünü yerine getirme çağrısında bulunduğunu söyleyen Tan, “Hatalı ve tehlikeli yoldan daha fazla gitmeye gerek yok” dedi.Bakanlık Sözcüsü, ülkenin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak, barış ve istikrarı sürdürmek için Çin ordusunun savaşa hazır olma durumunun çok yüksek seviyede olduğunu kaydetti.

çin

tayvan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

çin, abd, tayvan